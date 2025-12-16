Nuevo naufragio de un pesquero en Portugal: un muerto y cuatro desaparecidos frente a Aveiro

Nuevo naufragio en la costa de Portugal. En este caso, frente a Aveiro. La Armada Portuguesa está coordinando la búsqueda de cuatro tripulantes de pesquero luso Carlos Cunha, un palangrero habitual del puerto de Vigo, que naufragó esta mañana frente a las costas de la localidad portuguesa.

Las autoridades recibieron la alerta a las 07.50 horas a través de la radiobaliza de localización de siniestros del pesquero, que contaba con siete tripulantes de nacionalidad indonesia a bordo, según la Marinha. El palangrero habría sufrido una entrada de agua mientras navegaba a más de 200 millas náuticas (aproximadamente 370 kilómetros) de Aveiro.

Otro pesquero luso, el Artur e Teresa, se encontraba en las inmediaciones y se desplazó al lugar. Allí pudo rescatar a tres de los siete tripulantes, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria, que se encontraban a bordo de una balsa salvavidas y que habría fallecido poco después, como confirman varios medios portugueses.

Según explican fuentes del sector consultadas, el patrón del Carlos Cunha iba hablando por teléfono con su homólogo en el Artur e Teresa, también indonesio. Durante la conversación, el primero trasladó que habían recibido un golpe de mar y que tenía que atender a la situación. Tras ello, ya no le respondió más.

En estos momentos se está llevando a cabo la búsqueda de las víctimas restantes en el lugar, en el que participan también los pesqueros cercanos y un buque mercante. Además, la Marinha informa que también se ha activado el patrullero NRP Figueira da Foz y una aeronave de la Fuerza Aérea Portuguesa.

El Carlos Cunha es uno de los pesqueros portugueses que habitualmente operan en el puerto de Vigo. Es una unidad de 21 metros de eslora por seis de manga, propiedad del armador Antonio Cunha, de Viana do Castelo. Precisamente había partido del puerto olívico el pasado 9 de diciembre.