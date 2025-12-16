Sanidad logra un preacuerdo que frena la huelga médica
El Sergas asegura que ya reprogramó más de la mitad de las 1086 cirugías suspendidas
REDACCIÓN
El Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde) alcanzaron ayer un preacuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco, lo que ha llevado a suspender la huelga indefinida prevista para enero.
El pacto, respaldado por las organizaciones sindicales pese a las presiones de comunidades del PP para retirar el texto, contempla una jornada laboral de 35 horas semanales y la posibilidad de jubilación parcial o anticipada.
Desde la Consellería de Sanidade aseguran que el Sergas ya ha reprogramado el 54 % de las cirugías suspendidas durante los cuatro días de huelga, con la previsión de recuperar la práctica totalidad de la actividad antes de que termine el año. Según el Sergas, el paro obligó a aplazar cerca de 60.000 procesos asistenciales, incluidas 1.086 operaciones quirúrgicas.
