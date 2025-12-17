Otra denuncia de acoso en el PSdeG agrava su crisis y Besteiro rechaza dimitir

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, se ve con fuerza para mantenerse al frente del partido en Galicia. Ni por un momento se le ha pasado por la cabeza abandonar la dirección pese a la crisis por la que está pasando la formación por el ‘caso Tomé’ y la gestión de la situación de acoso sexual que hizo la ejecutiva, que ha impulsado un movimiento al que no paran de sumarse cargos y militantes descontentos con el proceder del propio Besteiro por no actuar desde el primer momento con firmeza. Ayer, fue tajante al ser preguntado si había valorado en algún momento presentar la dimisión: «En absoluto, soy contundente». Es más, añadió que «quien tiene que dimitir es la persona que acosa».

Ya desde primera hora de la mañana, el líder de los socialistas gallegos se mostró seguro de sí mismo cuando sacó a colación el tema en el Parlamento. De mar de fondo, los manifiestos descontentos con la gestión que siguen sumando adeptos —de los que dijo respetar la libertad de expresión y «compartir muchas de las cosas que se dicen», pero que se actuó con «contudencia e inmediatez»— y el programa televisivo Código 10 que avanzaba desde el día anterior nuevas revelaciones, como que la persona con la que se reunió Besteiro fue la madre de la víctima del acoso sexual y que el dirigente socialista le dijo que no podía hacer nada.

Al inicio de su intervención en el pleno presupuestario del Parlamento, Besteiro empezó expresando «de forma clara y contundente» el «apoyo, afecto y solidaridad» de su partido a todas las víctimas de acoso, afirmando que no tienen carné político de un solo partido y defendiendo su gestión de la denuncia interna contra José Tomé, que se vio obligado a dejar la presidencia de la Diputación de Lugo y la secretaría provincial del partido.

«Me guio decir la verdad siempre y sobre todo persiguiendo preservar el anonimato de las víctimas, no poniendo el foco en las víctimas, no como hicieron los populares», dijo. Por la tarde, compareció en rueda de prensa para exigir la dimisión de todos sus cargos del alcalde de Barbadás por una denuncia de acoso laboral. Preguntado sobre lo que le dijo a la madre de la víctima de que no podía hacer nada, respondió que no iba dar ningún dato que la pudiese identificar «para no desviar el foco» y que cuando se reunió con ella le «insistió» en que era necesario presentar una denuncia para poder actuar y activar el protocolo antiacoso del partido.

La madre de un víctima: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»

Cuenta en televisión que la dirección sabía de otros casos hace más de un año

Captura de la entrevista que concede la madre de la supuesta víctima de acoso sexual de José Tomé al programa de Cuatro, «Código 10» / Cuatro

La madre de la víctima que se reunió con José Ramón Gómez Besteiro para contarle el supuesto caso de acoso sexual por parte de José Tomé relató ayer en televisión que su hija, que está a tratamiento psicológico, «fue a tomar un café con el presidente de la Diputación, y él le dijo que no necesitaba estudiar tanto para sacar la plaza en el Ayuntamiento de Monforte, que tenía que acostarse con él», a lo que ella se negó.

La madre que contó ayer su relato en el programa Código 10 es una trabajadora del PSdeG en Lugo y es la «tercera persona» con la que Besteiro confesó el pasado viernes que se había reunido y que le había contado el caso de su hija. Besteiro justificó que no había desvelado quién es la tercera persona para proteger la intimidad de la víctima y niega que le hubiera dicho, como sostiene ella, que «no podía hacer nada». El secretario xeral del PSdeG sostiene que la animó a denunciar para poder luego activar el protocolo de acoso del partido. La madre de la víctima contó que ella llamó y escribió a Besteiro y quedarón el siete de octubre y entonces le contó lo que le había pasado a su hija.

«Me dijo que no podía hacer nada y me preguntó qué quieres que haga yo, y yo le dije que lo que él tenía que hacer lo tenía que saber él, y se quedó tal cual», declaró. La madre, que se está pensando ir a los juzgados, afirmó que ella entonces ya conocía otros casos y que la dirección del PSdeG «ya sabía desde hace más de un año» de esas víctimas. «La mía fue la última», apostilló. La progenitora también cuenta que tras escuchar a Besteiro la a semana pasada decir en su primera versión que nada sabía de supuestos casos de acoso sexual le mandó un audio, en el que decía que «todo era mentira». «¿Te acuerdas de que me dijiste que no podías hacer nada?».

En el programa también se contó que entre las seis supuestas víctimas había exediles y trabajadoras del partido. El programa sostiene que tiene pruebas que atestiguan que hay seis víctimas y las seis son del PSOE de Lugo. Y anunciaron que podría haber una séptima denuncia porque durante la emisión del programa una mujer se había puesto en contacto con ellos asegurando que tenía pruebas. La madre de la víctima que habló con José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, denuncia presiones en la última semana.

Caballero sostiene que el PSdeG se equivocó en la gestión del caso

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue ayer un poco más lejos en su crítica a la gestión del ‘caso Tomé’ por parte de la ejecutiva del PSdeG. Cree que se «equivocó» por haber reaccionado tarde y eludió pronunciarse sobre si el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro al frente del partido en Galicia está en cuestión. «No sé qué está sucediendo en el ámbito orgánico, no sé si hay un cuestionamiento en este momento», comentó. En declaraciones a Europa Press, el regidor socialista señaló que la cúpula del PSdeG no actuó correctamente, al dejar pasar un mes y medio desde que tuvo conocimiento de la situación, y añadió que fue «un error» no comunicarla a la responsable de Igualdade, Silvia Fraga, «una persona de una enorme sensibilidad y trayectoria feminista». Caballero admitió que, una vez que se hicieron públicas las denuncias, el PSdeG «sí actuó rápidamente», y Tomé dejó de ser miembro del partido, renunció a la Diputación de Lugo «y se le pidió el acta». « El alcalde sostuvo que «hay una enorme sensibilidad» en el PSdeG por lo ocurrido, que se traslada en el manifiesto de apoyo a Silvia Fraga, que «es un manifiesto bien hecho», pero matizó que, en lo concreto, él se adhiere a la carta publicada por la presidenta del PSdeG y teniente de alcalde en Vigo, Carmela Silva, en las páginas de este periódico.

Nuevo manifiesto

Precisamente, a ese manifiesto de mujeres socialistas encabezado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para reclamar a la dirección del PSdeG más transparencia en la gestión del ‘caso Tomé’, se acaba de sumar otro, en este caso impulsado por militantes de la ciud, ad de Lugo. Denominado Declaración de principios feministas das socialistas e dos socialistas lucenses es un nuevo frente de presión dirigido contra Besteiro, con la particularidad de que nace en la ciudad en la que hizo carrera política el líder de los socialistas gallegos. Ese documento, lo firman más de medio centenar de socialistas de la ciudad.