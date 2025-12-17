Uno de cada diez docentes hacen huelga y protestan con «una marcha fúnebre»

Tras la huelga en sanidad de la semana pasada, le toca el turno a la educación. Los sindicatos CIG y STEG iniciaron ayer dos días de huelga en la enseñanza pública para reclamar a la Xunta que mejore las ratios de alumnos por profesor, que se recupere el horario lectivo de 18 horas en Secundaria y 21 en Primaria, como hace diez años, una mayor dotación de docentes para atender la diversidad en los centros educativos y una subida salaria acorde con el IPC.

Los docentes recorrieron las distintas ciudades gallegas en una «marcha fúnebre» para escenificar que «con tanto recorte, la educación se va a morir».

La Xunta cifró el seguimiento de la huelga en un 10 por ciento. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acusó a la CIG de «apostar por el conflicto» pues ya hay un marco de negociación para mejorar el sistema educativo y se llegó a un acuerdo con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. En su opinión, que el paro coincida con la evaluación del alumnado es «algo inaudito». «Se toma como rehenes a los alumnos y a las familias para generar malestar», denunció.

El secretario de Acción Sindical de la CIG, Diego Boquete, defiende que no hacen huelga para generar conflicto «sino para mejorar la enseñanza pública». Además, denuncian que no se están cumpliendo las ratios de alumnos por profesor y desde STEG avisan que no hay docentes «suficientes» para atender la diversidad.