El Supremo rechaza el recurso de Audasa contra la devolución de los peajes cobrados durante las obras en Rande

El Tribunal Supremo ha rechazado que se haya producido vulneración alguna de derechos fundamentales de Audasa en relación con la sentencia que condena a la concesionaria de la AP-9 a devolver los peajes cobrados indebidamente durante las obras del puente de Rande.

Recientemente la plataforma En-Colectivo había trasladado su preocupación por la maniobra jurídica emprendida por Audasa, que presentó un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pese a existir una «sentencia firme, clara y ejecutiva» del Tribunal Supremo favorable a los usuarios de la AP-9.

Con esta nueva resolución, la plataforma valora positivamente que el Alto Tribunal desmonta «de forma contundente» el argumento esgrimido por la concesionaria y «deja claro que el procedimiento se desarrolló con todas las garantías, sin que exista lesión alguna de derechos fundamentales». Para En-Colectivo, este pronunciamiento refuerza aún más la solidez jurídica de la sentencia y consolida el derecho de los miles de usuarios afectados a recuperar lo pagado indebidamente, con los intereses correspondientes.

Aunque Audasa podría aún intentar interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, desde En-Colectivo consideran que «la contundencia de la providencia del Supremo hace muy difícil que dicho recurso pueda prosperar, al carecer de contenido constitucional real».

«Este rechazo supone un paso muy importante y envía un mensaje claro: las sentencias están para cumplirse y los derechos de los ciudadanos deben ser respetados», señala Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. «Confiamos en que Audasa abandone definitivamente la vía de la dilación y proceda a devolver cuanto antes el dinero a los usuarios, que llevan años esperando justicia», añade.

La asociación reitera su compromiso de «seguir acompañando y asesorando» a las personas afectadas por el cobro indebido de peajes en la AP-9, recordando que la asociación pone a disposición de los usuarios su guía de reclamación y apoyo jurídico a través de su página web www.en-colectivo.com

«Hoy es un día para el optimismo. La justicia ha hablado con claridad y los ciudadanos están más cerca de recuperar lo que nunca debieron pagar», concluyen.