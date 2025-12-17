Valcárcel cursa baja en el PSOE pero no dimite como alcalde tras la denuncia de acoso laboral

El canal de denuncias internas del PSOE sigue siendo una caja sin fondo, que esta vez afecta al alcalde de Barbadás, el socialista Xosé Carlos Valcárcel, después de que una concejala de su grupo de gobierno haya presentado una denuncia en ese canal anónimo, en la que acusa a su regidor de supuesto acoso laboral. Algo que denuncia 16 meses después de un caso de acoso sexual de la que ella dio cuenta al regidor y que este solucionó «de inmediato».

El alcalde de Barbadás obligó al acosador a dimitir, pues era también edil de ese gobierno. Esto fue en agosto de 2024, y este lunes, en medio de una crisis del PSOE sin precedentes y llena de «fuegos amigos», es decir, internos y externos al partido, la edil presentó la denuncia interna en la que acusa a Xosé Carlos Valcárcel de acoso laboral, porque hizo que dimitiese y no cesó a aquel edil socialista acosador, y porque la obligó a ir a un pleno cuando ella sufrió bajas tras aquel episodio de acoso sexual. El secretario del PSdeG, Xosé Ramón Besteiro, pidió la dimisión inmediata de sus cargos de alcalde de Barbadás y diputado provincial.

«No dimito como alcalde»

El propio Xosé Carlos Valcárcel compareció ayer en las puertas de la sede del PSOE en Ourense para dar una rueda de prensa en el exterior, pues ya no podía hablar en el interior al haber causado baja voluntaria en el PSOE, pero aseguró que «no dimitiré como alcalde ni como diputado », al considerar sin base alguna el motivo alegado por la denunciante y ver detrás la mano de su partido.

La denuncia se produce un año y cuatro meses después de que esta misma edil anunciara al regidor de Barbadás y compañero de grupo que estaba siendo víctima de acoso sexual por otro concejal del PSOE en el gobierno local. Pero Valcárcel cree que es Besteiro el que debe dimitir, por «no tener la misma agilidad en pedir el cese de otros cargos afines, por motivos graves de acoso sexual «que ahora me pide a mí».

Xosé Carlos Valcárcel asegura que fue «tajante» en agosto de 2024 en exigir la dimisión al concejal acosador tras ver la veracidad de las pruebas, algunas por WhatsApp , y pidió su dimisión porque «esa persona no podía seguir cerca de la víctima ni en la vida municipal». Considera que al no haber denuncia de ellas, solo quejas, era mejor no cesarlo porque podría transcender el motivo y la identidad de la acosada.

A Xosé Carlos Valcárcel le llama la atención que pidan su cabeza desde la dirección del PSdeG, apenas unos días después de que haya firmado un escrito, junto con otros cargos socialista de Galicia, criticando la escasa diligencia en cesar, pese a la versión de varias mujeres, al presidente del PP y de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Esto, unido a que el actual secretario provincial del PSdeG-PSOE, Álvaro Vila, pertenece a la llamada tercera vía del PSOE, una corriente provincial a la gresca, que determinados miembros del PSOE , como Valcárcel, no apoyaron durante las elecciones a la secretaría provincial son alguna de las cuestiones que algunos militantes tratan de buscar en esta brusca barrida de Valcárcel por una denuncia que ven «sin fundamento».

«Blanquear» a Besteiro

Otros cargos del PSOE ven en esta premura de Besteiro de barrer a Valcárcel, trata de «echar tinta de calamar» ante la emisión anoche en Cuatro de testimonios de mujeres, que avalan supuestamente que el secretario xeral del PSdeG conocía desde tiempo atrás las denuncias de supuesto acoso sexual de varias mujeres, algunas trabajadoras del partido contra Tomé, y no actuó.

«No soy un acosador de ninguna índole; el que debe dimitir es el señor Besteiro»

El aún alcalde de Barbadás compareció anoche en las puertas de la sede del PSOE en la ciudad de As Burgas tras cursar baja como militante, donde ratificó que «no voy a dimitir ni como alcalde ni como diputado provincial», pues «no soy un acosador laboral ni de ninguna otra índole». Defendió la diligencia que tuvo hace meses en dejar fuera al acosador de la denunciante, pero no se irá como le exigió ayer el secretario xeral del PSdeG , José Ramón Gómez Besteiro, porque cree que es él quien debe dimitir y debe actuar con la misma diligencia que actué yo (con el acosador) en todo momento» al que obligó a dejar su escaño en el Concello en el plazo de diez días, tras las pruebas de acoso sexual grave a otra edil de su grupo. Considera que todo l o que está ocurriendo tiene que ver con su posicionamiento este jueves pidiendo contundencia en el caso de José Tomé y otros. También dejó entrever que «es llamativo que ocurra esto a los cuatro días de haber firmado aquel documento», indica.