El BNG expulsa a un concejal de Moraña por una denuncia de violencia machista

La Ejecutiva Nacional del BNG ha decidido expulsar al concejal del Concello de Moraña Rubén Fernández Monteagudo tras una acusación de violencia machista de la que se tuvo conocimiento el pasado domingo, 14 de diciembre.

Según informa este jueves la dirección del Bloque, la denuncia fue comunicada por una persona del entorno personal de la víctima y «la Ejecutiva del BNG decidió actuar de forma inmediata».

En una reunión celebrada el lunes, por acuerdo unánime, el Bloque decidió comunicar la suspensión de militancia y la solicitud de dimisión y devolución de su acta como concejal en la localidad de Moraña a la persona afectada por la acusación.

Además, desde el BNG también se han puesto en contacto con la víctima para trasladarle su total y rotundo apoyo, así como expresarle «la disposición a asumir sus indicaciones a la hora de la comunicación pública de este asunto que, en la medida del posible, serían asumidas en aras de proteger su derecho a la intimidad y privacidad».

Indican desde la dirección de la formación nacionalista que la decisión de expulsar al edil se toma pese a que, por el momento, no se ha recibido denuncia formal a través del canal interno habilitado por la organización y que funciona desde el año 2021.

La denuncia, explica, «llegó verbalmente por una persona del entorno de la víctima y motivó la reacción inmediata de la dirección del Bloque».

De este modo, el BNG se reafirma en la defensa de una política de tolerancia cero con la violencia machista, «venga de donde venga y sea quien sea la persona acusada».

El BNG recuerda que cuenta con un Protocolo contra las violencias machistas a través del cual cualquier militante puede presentar una denuncia aunque, a día de hoy, ese protocolo no se activó nunca.

Además, el BNG cuenta con un canal de denuncia abierto a todas las personas, sean o no militantes, sobre cualquier asunto.