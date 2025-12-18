La cara B del éxito de FP: tras un año planta o cambia un 23% del alumnado

Entre 2019 y 2024, la población gallega de entre 25 y 64 años con estudios de FP aumentó en más de 27.000 personas, hasta rozar las 384.000, como recoge el Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza. Y más gallegos se titulan, sea en un ciclo básico, medio o superior, porque son muchísimos más los interesados en formarse en unos estudios que combinan teoría y práctica y que permiten en apenas dos cursos, según sus docentes, conformar un nuevo perfil cuya capacidad de inserción laboral destacan desde la Xunta. El poder de convocatoria de la Formación Profesional, antaño el patito feo de las enseñanzas regladas, sigue por ahora sin tocar techo en Galicia y cada año un «récord histórico» de matrícula, como alude a ese fenómeno la Administración autonómica, sucede al anterior. Este mismo curso, por ejemplo, se inscribieron en alguna de las titulaciones ofertadas en Galicia más de 71.200 alumnos.

No obstante, no todos ellos saldrán de los centros de FP con el título de técnico o de técnico superior debajo del brazo. De hecho, uno de cada cuatro se queda por el camino y no porque no rinda lo que exija el currículo o les lleve más tiempo superarlo, sino porque lo deja antes de llegar a la meta. El abandono, un «problema» en la universidad, que la Xunta intenta salvar incluso condicionando parte de la financiación de los campus a su mejoría, se reproduce en FP y ambas enseñanzas tienen en común que el grueso de las bajas se concentra tras el primer año.

Según datos recién publicados por el Ministerio de Educación, el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que planta una FP al año de empezar —ya sea para empezar un ciclo diferente u otro tipo de estudios o para renunciar a seguir formándose sea la vía que sea, lo más común— ha alcanzado en Galicia la cifra más alta en cinco años. De media, si se consideran en conjunto los ciclos medios y superiores, serían un 23,7 por ciento.

En grado medio, de los que arrancaron un ciclo en 2021-2022, la promoción más reciente examinada en la estadística, solo seguía matriculado en el mismo ciclo al siguiente curso un 72,1 por ciento. El prácticamente 28 por ciento restante se reparte entre quienes se deciden a probar suerte en otro ciclo de FP (7,4 por ciento), quienes lo intentan en Bachillerato u otras enseñanzas (2,1 por ciento) y una mayoría, el 18,5 por ciento, que no está recogido dentro de la matrícula del sistema educativo.

Los ciclos de grado medio, a los que se accede directamente desde la ESO o tras superar una FP Básica, son los que más sufren el problema del abandono o del cambio de estudios. En las titulaciones de grado superior, que son consideradas por el sistema estudios superiores, como los universitarios, el alumnado se lo piensa un poco más antes de desistir.

Aun así, incluso entre estos estudiantes la última promoción analizada es la que se anota la marca más alta de los últimos cinco cursos. Si un 80,6 por ciento resiste matriculado en el segundo año en el ciclo que inició, entre el 19,4% que elige no continuar vuelve a ser mayoritaria la decisión de no proseguir estudios reglados de otro tipo, con un 11 por ciento. A estos se suman el 5,9 por ciento que lo intenta en otro ciclo y el 2,5% que da el salto a la universidad o a otro tipo de enseñanzas.

El análisis de Educación permite constatar una brecha a favor en de las mujeres, igual que ocurre en general con el abandono educativo temprano. En los grados medios, en torno a un 75% siguen matriculadas al segundo año en el mismo ciclo, frente a un 70,1% de sus compañeros, y en superiores, aunque la diferencia se acorta, persiste: 82,5% frente a 79%.

Para hablar de abandono, el Ministerio de Educación prefiere esperar a tener el porcentaje de quienes plantan al cuarto año y obtener así «una medida del alumnado que no titula y que no ha optado por otra vía educativa». Para Galicia, y con referencia a la promoción que arrancó en 2019, sumarían el 21,6% en grados medios y un 14% en superiores y se situarían en los puestos de cola estatal. Entre los universitarios el abandono llegaría al 23,15%.