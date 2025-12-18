Cientos de docentes protestan en la calle en defensa de la educación pública
El segundo día de huelga fue secundado por el 10% de los profesores
Cientos de docentes recorrieron ayer las calles de Santiago en una manifestación con la que han simbolizado el «entierro» de la enseñanza pública gallega a causa de los «recortes en Educación» y con el objetivo de visibilizar las demandas del profesorado en el marco de la huelga de 48 horas convocada por CIG y STEG y que ayer acabó.
Según la Consellería de Educación, el paro en su segundo día consecutivo fue secundado por el 10,09% del profesorado, prácticamente el mismo porcentaje que la jornada anterior (10,03%).
Precedidos por una persona caracterizada como un arzobispo, dos «curas» y una comitiva fúnebre portando un ataúd, los manifestantes partieron del Parlamento gallego y terminaron su recorrido frente a la sede de la Xunta en Santiago, aunque se detuvieron también en lugares como la céntrica Praza de Galicia para realizar minutos de silencio «en recuerdo de la enseñanza pública».
Entre crespones negros, velas, esquelas y otra simbología mortuoria, cientos de profesores han coreado consignas como «O público é servizo e o privado beneficio»; «O ensino é un dereito e non un privilexio»; «A profe loitando tamén está ensinando» y «Román vas ir ao paro», entre otras.
En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, detalló las principales reivindicaciones del profesorado, que pasan por una reducción de ratios, del horario lectivo, por la eliminación de la «burocracia absurda» y, sobre todo, «por atender a la diversidad».
«Lo más necesario son recursos humanos, necesitamos más profesorado y para eso hay que cambiar los presupuestos, hay que invertir en profesorado», destacó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias
- Dos fallecidos en Arzúa en un accidente de tráfico al colisionar un turismo y un camión
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- «Hay que cambiar el modelo de vigilancia marítima de la droga: ya probamos drones»
- El Atlántico desata su furia con rachas de viento que superan los 150 km/h
- Inés Rey estalla contra el silencio de los hombres del PSdeG: '¿Dónde están sus voces feministas?
- Alerta naranja por temporal en la costa de A Coruña y todo el litoral de Galicia
- La Audiencia de A Coruña condena a diez años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente