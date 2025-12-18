Copasa, Geseco y Espina, elegidas para la gestión del agua de O Carballiño hasta 2046

La agrupación de empresas gallegas formada por Copasa, Geseco y Espina Obras Hidráulicas es la nueva adjudicataria de la gestión integral de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de O Carballiño durante los próximos 20 años, por un importe próximo a los 60M€.

El pleno municipal de O Carballiño adoptó esta mañana el acuerdo -con ningún voto en contra, y sí a favor los de PP y PSOE (BNG y Espazo Común se abstuvieron)- vista la propuesta de la Mesa de Contratación, que pone fin a un largo proceso de licitación al que se han presentado nueve empresas.

La oferta de Copasa, Geseco y Espina ha obtenido la mejor puntuación global entre las nueve empresas aspirantes, con 94,45 puntos sobre 100 posibles, al considerar la Mesa de contratación que presenta la oferta «más completa y robusta, con un plan director detallado, alta dotación de medios y un enfoque innovador en digitalización y atención ciudadana. Su liderazgo refleja la mayor calidad técnica y la mejor relación calidad-precio». La empresa clasificada en segundo lugar, Gestagua, quedó a más de tres puntos (91,31).

La calificación técnica ha situado a la oferta de la UTE gallega como la más valorada de las nueve empresas inicialmente presentadas, con una puntuación máxima de 45 puntos sobre 45 posibles. La propuesta de la actual prestadora del servicio, Viaqua (antes Aquagest) recibió en este apartado la valoración más baja (34,74) de las finalistas.

Las ventajas de la oferta ganadora

Entre las ventajas de la oferta ganadora figuran la mejora de la gestión y atención al ciudadano, con la implantación de un importante despliegue de recursos y medios tecnológicos, y la ampliación de horarios con respecto a los actuales. Igualmente se ha valorado el plan de gestión de emergencias y las medidas propuestas de ahorro de agua, energía, residuos y emisiones.

En el caso de los medios humanos sobresale el compromiso de reforzar la plantilla de acuerdo a las oscilaciones estacionales de población que registra el municipio.

Por otra parte, la UTE, que se compromete a invertir 8M € en mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento y demás infraestructuras del servicio durante los primeros cinco años del contrato, también ha ofertado el mayor importe -de entre todos los licitadores- para la creación de un fondo social destinado a la bonificación o exención de las facturas del agua de aquellas familias de O Carballiño que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Copasa, Espina y Geseco desarrollan por separado una intensa actividad integral en el mundo del agua. Conjuntamente afianzan su liderazgo en Galicia. Por experiencia y por capacidad tecnológica forman la alianza gallega más especializada del sector.