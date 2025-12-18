Premio a un juego sobre el Miño con IA

En un instituto rural de A Costa da Morte, lejos de los grandes focos mediáticos, se está construyendo desde hace años una manera distinta de entender la educación digital: menos centrada en la herramienta y más en el sentido pedagógico. Ese trabajo sostenido acaba de recibir un respaldo institucional de primer nivel. Los docentes gallegos Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, profesores en el IES Maximino Romero de Lema, en Baio-Zas, han sido reconocidos con el primer premio nacional «Experiencias educativas que fomentan la competencia digital del alumnado 2025», otorgado por el Ministerio de Educación.

El galardón distingue la creación conjunta de un Recurso Educativo Abierto (REA), elaborado a partir de una experiencia didáctica desarrollada durante el curso 2024-2025 y transformada en un material transferible, reutilizable y replicable en cualquier centro educativo del Estado. «El premio nos llegó hace unos días, con la notificación oficial del Ministerio. Es un reconocimiento por la creación de recursos educativos abiertos», explica Óscar Rey.

El REA premiado toma como hilo conductor el río Miño, pero va mucho más allá de un contenido geográfico. Se trata de un proyecto de gamificación que integra inteligencia artificial y diversas tecnologías trabajadas en el aula. El alumnado grabó preguntas en la radio del instituto y, a partir de esos contenidos, se diseñó un juego que recorre el curso del río. El soporte es físico —un tablero de madera diseñado y cortado con láser dentro del proyecto de polos creativos del centro—, pero se conecta con recursos digitales mediante NFC, códigos y audios alojados en la nube.

La propuesta incorpora además una reflexión sobre el uso cotidiano del móvil: no como elemento a eliminar, sino como herramienta que debe aprenderse a gestionar con criterio. «Buscamos concienciar sobre el uso inteligente del móvil. No prohibirlo, sino enseñar a utilizarlo con sentido y responsabilidad», subraya Rey, que imparte la materia de Educación Digital.

Uno de los aspectos más valorados por el Ministerio ha sido la memoria de transferencia pedagógica. El objetivo no es solo presentar una actividad innovadora, sino facilitar que otros docentes puedan adoptarla y adaptarla a su contexto. «Lo que se premia es que otro profesor pueda coger este proyecto y ajustarlo a su realidad: Castilla-La Mancha, Valencia o cualquier otra comunidad. Si no es el Miño, puede ser otro río u otra temática», señala el profesor. Las preguntas del juego, además, incorporan valores transversales como igualdad de género, diversidad sexual o compromiso social, enlazando competencia digital y ciudadanía.

Para Fina Paulos, profesora de la optativa Inteligencia Artificial para la sociedad, el premio refuerza una línea de trabajo basada en proyectos con impacto social. En los últimos años, el centro ha abordado cuestiones como diversidad, adicción a pantallas o inclusión, hasta en colaboración con la Universidade da Coruña. «Nuestra manera de trabajar con el alumnado es siempre a través de proyectos con trascendencia social», explica. La docente subraya también una decisión clave para garantizar la accesibilidad: «Trabajamos siempre con software libre, sin licencias, para que sea adaptable e implantable con los medios que tenga cada centro».

El acto oficial de entrega se celebrará el 2 de marzo en Madrid, pero el reconocimiento ya tiene un valor simbólico: «La tecnología es una herramienta. Lo importante es darle sentido», alegan.