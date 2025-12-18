El PSdeG convoca a su comité nacional para intentar desactivar la crisis interna

La dirección del PSdeG quiere recobrar el timón del partido tras el seísmo provocado por las denuncias de acoso sexual del caso Tomé y para ello va a convocar a los máximos órganos de gobierno. El objetivo es tratar de desactivar la crisis interna y reconducir, por una parte, el malestar genuino del feminismo que entiende que Besteiro se ha equivocado en la gestión de la denuncia y, por otra, acotar los movimientos de los críticos que han visto en el caso Tomé una oportunidad para sumar fuerzas contra un objetivo común.

Para ello, la ejecutiva del PSdeG se reunirá el próximo lunes y llevará en su orden del día la convocatoria del comité nacional para afrontar la situación política, en un contexto en el que el partido hace frente a la crisis interna surgida tras las denuncias de acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.

Fuentes del partido indicaron que se pretende que la reunión del comité nacional —el órgano de gobierno más importante entre congresos— sea lo más rápido posible, incluso en este mes, siendo para ello la única fecha disponible el día 27, porque siempre se hace en sábado para facilitar la mayor participación. Pero al cuadrar en plenas Navidades, es posible que se lleve a enero. La fecha se pondrá sobre la mesa en la ejecutiva del lunes.

Con esta convocatoria se busca que las corrientes críticas que están impulsando manifiestos y presionando a través de las redes sociales, agrupaciones locales y comunicaciones internas, se muestren en público, en un órgano de debate formal como es el comité nacional, y la dirección tenga la oportunidad de defender su gestión y confrontar las opiniones.

Por otra parte, la última sesión de control en el Parlamento gallego antes de la Navidad se desarrolló con la música de fondo de la crisis en el PSOE por la denuncia de acoso sexual contra José Tomé, el dirigente socialista de Lugo que ha tenido que dimitir como secretario provincial del partido y como presidente de la Diputación (pendiente de hacerse efectiva).

Aunque en esta ocasión Besteiro, no formuló pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dado que le correspondía por cuota a Democracia Ourensana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arrancó su intervención con un alegato en defensa de «la tolerancia cero» ante la violencia machista.

Rueda, quien, en su cara a cara con Ojea, ya había ironizado con que a Besteiro no le venía «mal» el «descanso» de la sesión de control para poder «dedicarse a arreglar otras cosas», contraatacó. «Se pone estupenda contra el machismo y la corrupción. Pues hablemos de eso. ¿Qué van a hacer en la Diputación de Lugo el día 14 cuando el señor Tomé sea necesario para que el PP no gobierne?», le preguntó, dado que ese día se elegirá al nuevo presidente de la corporación.