Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés

La comarca de O Salnés suma un nuevo operativo policial contra el narcotráfico, que tuvo como epicentro el casco urbano de Vilanova, donde la presencia de furgones de la Policía Nacional y agentes encapuchados fue más que evidente prácticamente desde la madrugada, generando una gran expectación entre el vecindario. Aunque bajo secreto de sumario, decretado por la titular del Tribunal de Instancia número 3 de Cambados, ha trascendido que han sido seis los individuos detenidos, uno de ellos en Francia, y que se realizaron un total de catorce registros en diferentes inmuebles, especialmente en el casco urbano de Vilanova.

La operación, que sigue en marcha y no se descarta que se amplíe la nómina de detenidos, está siendo desarrollada por los agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) Galicia, en colaboración con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo. Los registros en el municipio arousano se centraron en varios puntos del casco urbano, donde residen tres de los detenidos.

Los tres detenidos en Vilanova son viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al contar con antecedentes policiales vinculados al tráfico de drogas. De hecho, uno de ellos estaría vinculado al clan de Os Piturros, que acumula varios golpes importantes contra su estructura en los últimos años. Otro de ellos estuvo vinculado al alijo localizado en el pesquero «Onda Nazarena», interceptado en el año 2015, en el que se intervinieron 1.900 kilogramos de cocaína.

La mayor parte de los registros fueron en Vilanova, pero también se extendieron a otros puntos de la provincia de Pontevedra, en concreto, en los partidos judiciales de Vilagarcía de Arousa, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas.