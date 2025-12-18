Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: estrena nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech

Vueling reforzará su presencia en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con el lanzamiento de tres nuevas rutas: Ibiza, Jerez y Marrakech. De esta forma, la aerolínea, perteneciente al grupo IAG, incrementa su apuesta por el aeropuerto compostelano ampliando la parrilla de conexiones, especialmente para los viajeros turísticos.

La ruta a Marrakech (Marruecos), destino al que se podrá viajar a partir del 27 de marzo, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y domingos. Esta incorporación refuerza la presencia internacional de Vueling en el norte de África, un corredor estratégico para la aerolínea. Por su parte, la nueva conexión con Jerez, disponible para volar a partir del 3 de junio, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados. La ruta a Ibiza operará desde el 18 de junio y contará con dos frecuencias semanales los jueves y domingos.

Santiago-Zúrich

A estas novedades se suma la extensión también durante todo el verano de la ruta Santiago-Zúrich (Suiza), que estará disponible a partir del 18 de junio con dos frecuencias semanales los jueves y domingos.

"Estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, consolidamos nuestra conectividad con el norte de África, un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes”, destaca Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling. La ampliación de rutas desde Santiago se enmarca "en el papel clave de Vueling en la conectividad aérea de Galicia". En 2024, la aerolínea operó 10.724 vuelos y transportó 1,7 millones de pasajeros en Galicia, de los cuales el 17% fueron internacionales, "consolidando su papel como uno de los principales motores de movilidad, turismo y actividad económica en la comunidad", subrayan desde la compañía.

De hecho, solo en 2024, la actividad de la aerolínea, indican desde Vueling, "contribuyó con 250 millones de euros al PIB gallego y generó más de 3.200 empleos a tiempo completo", según el estudio de impacto socioeconómico realizado por PwC para Vueling que analiza el impacto de la conectividad de la aerolínea en las distintas regiones en las que opera. Vueling opera en Galicia desde 2006, donde ha trasladado ya a 17,6 millones de pasajeros y, en los 10 primeros meses de 2025, la aerolínea ha transportado ya a más de 1,6 millones de personas.

13 rutas nuevas y 6 extensiones

Vueling ampliará su programación de verano 2026 con 13 nuevas rutas y la extensión de 6 conexiones de invierno desde distintos aeropuertos de España. Barcelona sumará dos nuevos destinos: Fez y Nador (Marruecos), y extenderá las rutas estrenadas este invierno a Agadir (Marruecos), Liubliana (Eslovenia), Estrasburgo (Francia) y Valladolid.

Por su parte, Alicante estrenará las rutas a Tánger (Marruecos) y a Constantina (Argelia), y extenderá durante todo el verano la conexión Alicante-Santander. Por su parte, Bilbao, la base de Vueling con mayor número de aviones basados en España después de Barcelona, sumará también nuevas rutas a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia); mientras que desde Palma de Mallorca se estrenarán el próximo verano las rutas internacionales a Bruselas (Bélgica) y Zúrich, y se sumarán a la oferta de destinos internacionales Londres-Heathrow, desde Sevilla; y París-Orly, desde Santander.

Ámsterdam y Cork

Tras los recortes de Ryanair, que cerró su base en Santiago y redujo a solo cinco rutas su operatividad en Lavacolla, la terminal compostelana busca engordar su parrilla con el foco puesto en el próximo verano. Además de las tres nuevas rutas anunciadas este jueves por Vueling, la aerolínea holandesa KLM anunciaba esta semana que inaugurará en la temporada de verano de 2026 una nueva ruta directa entre Santiago y Ámsterdam-Schiphol, que comenzará a operar el 30 de mayo de 2026, con los billetes ya disponibles a la venta. Será la primera vez que KLM vuele a Lavacolla. También el próximo verano el aeropuerto de Santiago contará con una conexión directa a la ciudad irlandesa de Cork, operada por la aerolínea Aer Lingus.