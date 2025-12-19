Cinco concejalas socialistas de Barbadás abandonan el gobierno tras la renuncia a dimitir del alcalde Valcárcel, acusado de acoso laboral
El sexto concejal (de los siete, incluido el alcalde, que integraban el gobierno) pidió «unas horas» para decidir qué hace
R. O.
El PSOE de Ourense mantuvo esta tarde una reunión con las cinco concejalas y el concejal socialista del Concello de Barbadás para analizar la situación, tras la denuncia por presunto acoso laboral contra el regidor, Xosé Carlos Valcárcel, y después de que este anunciara y efectuara su renuncia como militante, negándose a dimitir como alcalde y a entregar su acta de concejal.
Las concejalas seguirán formando parte del grupo municipal socialista, pero dejarán el gobierno municipal que preside Valcárcel. En lo relativo al otro edil socialista, este trasladó a los representantes de la Ejecutiva Provincial una petición para estudiar, durante las próximas horas, si continúa formando parte del grupo de gobierno y, en consecuencia, abandona el partido, o si opta por seguir los pasos de las cinco concejalas.
Morenza, Pérez, Peleteiro, Pintos y González destacan que la decisión «es firme» y viene motivada «por la gravedad de la situación, que entendemos requiere una actuación diligente, coherente y rigurosa».
Las socialistas señalan que esta situación deriva del encubrimiento por parte de Valcárcel de un presunto acoso sexual de otro exconcejal socialista a una militante, hechos que sucedieron en 2024 y de los que el alcalde no informó al partido, «actuando con poca diligencia, demorando la dimisión de este edil e incluso halagándolo públicamente en el pleno en el que entregó su acta».
