La DGT prevé 1,9 millones de desplazamientos en Navidad

RAC

REDACCIÓN

A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, apeló ayer, a un día de iniciar la Operación de Tráfico de Navidad, a extremar las precauciones en la carretera durante las próximas fechas, en las que la DGT prevé en Galicia 1,9 millones de desplazamientos entre la tarde del mañana y la noche del Día de Reyes.

Concretamente, recordó que a día de hoy la cifra de accidentes mortales en Galicia es superior a la registrada en estas mismas fechas el año pasado. «Hasta ayer lamentamos en nuestras carreteras la pérdida de 93 personas en 88 accidentes mortales, seis víctimas y 11 accidentes mortales más que a estas alturas de 2024», señaló, advirtiendo de la necesidad de «ser más conscientes de los riesgos asociados a la conducción y a la circulación por las vías».

