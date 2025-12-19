Los gallegos rechazan el uso de la IA en sanidad: el 65% no se siente cómodo

La Inteligencia Artificial se ha convertido ya en una herramienta más en hospitales y centros de salud. No solo ayuda al diagnóstico de enfermedades sino que se utiliza también para monitorizar a pacientes con diabetes o cardiopatías. Pero sus aplicaciones son infinitas y la Consellería de Sanidade quiere sacarle el máximo rendimiento para darle apoyo a los médicos, cada vez más sobrecargados por el déficit de profesionales en algunas categorías. Así, ha sacado a licitación un contrato para implantar un chat vinculado al historial clínico de paciente que sirva de ayuda a los facultativos y que también resuelva dudas de los pacientes. Pero, ¿están los gallegos preparados para esta revolución tecnológica? La mayoría no están de acuerdo y afirman que «no se sienten cómodos» con el uso de la IA en materia de salud.

El Barómetro Sanitario, publicado por el Ministerio de Sanidad, dedica una parte de su cuestionario a medir la receptividad de la población a la Inteligencia Artificial. El mayor rechazo es a hablar con un asistente virtual para una consulta médica. Seis de cada diez encuestados se declara «totalmente incómodo» con esta situación y lo puntúa con un 1, la peor nota, en una escala del 1 al 10. De hecho, solo al 21 por ciento le daría el aprobado al darle una puntuación de entre 5 y 10.

En Galicia es siempre un profesional sanitario el que atiende las consultas, aunque el Sergas busca que tengan apoyo de la IA e incluso pretende que los pacientes puedan conversar con un chat para resolver dudas sobre cómo tomar un medicamento o la duración del tratamiento. Y, en algunos países, como en Reino Unido se están ensayando ya chatbots para atender y diagnosticar a los pacientes.

Pero a los gallegos tampoco les gusta que sea una IA la que interprete una radiografía. Esto ya se está haciendo en el Sergas. Una de sus ventajas es que aporta mayor precisión analizando imágenes, pues detecta detalles que pasarían desapercibidos al ojo humano. Y, en todo caso, la última palabra la tiene siempre un facultativo.

Pero eso no elimina las suspicacias de la población. El 56 por ciento de los encuestados valora con una nota inferior a 5 el uso de la IA para interpretar radiografías. Y de ellos, el 41 por ciento es tajante: «me hace sentir totalmente incómodo». También son mayoría los gallegos a los que no les gusta que una IA siga la evolución de su enfermedad. El 66 por ciento se muestra reacio —con una puntuación de 1 al 4—, de los cuales el 45 por ciento es totalmente contrario.

Y al margen de la IA, la robótica también es ya una realidad en la sanidad gallega. El Sergas cuenta con siete robots Da Vinci que ya han realizado 11.500 operaciones en cuatro años. No solo facilitan el trabajo a los cirujanos sino que favorecen una recuperación más rápida del paciente y reducen riesgos de infecciones.

Pero estos argumentos no convencen a todos. Al ser preguntados los encuestados por el Barómetro Sanitario, en una escala del 1 al 10, como se sentirían de cómodos operados por uno de estos robots el 35,7 por ciento opta por la peor nota (1). De hecho, solo el 42 por ciento da su aprobado a la robótica en la sanidad con una puntuación de entre 5 y 10.

Una de las pegas que ponen los pacientes al uso de la IA es la cesión de datos clínicos. «¿Está usted preocupado por el uso de esta información por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial?» La mitad aseguran que sí está bastante o muy inquieta por esta cuestión.

Por esta razón, el 77 por ciento de los gallegos opina que las autoridades tendrían que legislar para poner límites al uso de la inteligencia artificial en la salud. Galicia, no obstante, ha sido la primera comunidad en aprobar una ley que regula la IA. Nueve de cada diez gallegos defienden además que se debería informar al paciente cuando los servicios sanitarios hagan uso de esta tecnología y abogan por dar la posibilidad de que el paciente pueda negarse a que una IA utilice sus datos clínicos.

El rechazo de la población contrasta con el entusiasmo del Sergas que defiende las grandes ventajas de la IA y advierte además que, en un contexto de envejecimiento, permitirá mantener la atención sanitaria sin necesidad de multiplicar los médicos.