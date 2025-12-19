El sector urge a la Xunta actuar contra el jabalí ante la peste porcina

La peste porcina continúa preocupando y mucho. Así lo trasladó ayer la Federación Galega de Porcino (Fegapor), que representa al 100% de los productores, y que alertó, tras una reunión con las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Medio Rural, María José Gómez, de que, pese a la «muy buena disposición» de la Xunta, aún «no tomó medidas» para reducir población de jabalí frente a un eventual avance de la peste porcina africana detectada en Cataluña.

«Hay que pisar el acelerador en las batidas», reclamó ayer el representante de Fegapor, Pablo Meijomín. Entre las propuestas del sector porcino trasladadas a la Xunta está la limpieza de franjas urbanas, la habilitación de otras modalidades de caza o la reducción de la burocracia, ya que «lo más importante es dejarlos cazar». Así, insistió en que las medidas deben tomarse «cuanto antes», ya que «en el caso de aparecer un foco sería el fin del sector».

Desde la Federación Galega de Caza, también presente en el encuentro, su presidente, Luis Fidalgo, explica que reclaman «un programa claro de actuación para poder estar prevenidos ante cualquier riesgo sanitario, no solo la peste porcina». Ven, asegura, «buena disposición por parte de todo el mundo», si bien considera que «ya tendría que existir desde hace bastante tiempo».

«Insistimos mucho en la idea de que es necesario tener un control muy intenso de los jabalíes urbanos e interurbanos, porque son muy peligrosos para la transmisión de cualquier enfermedad», relata, a la vez que apunta que «ya no deberían estar en estos entornos porque solo crean un riesgo sanitario y producen accidentes». Fidalgo se muestra, así, un poco más optimista con la vigilancia de los jabalíes presentes en montes y tecores: «Los tenemos más o menos controlados y, en el caso de tener que bajar un poco más la densidad, lo podemos hacer».

Conferencia sectorial

Las representantes del Ejecutivo autonómico urgieron, una vez más, una conferencia sectorial específica con la participación de los ministerios de Agricultura y para la Transición Ecológica, con el objetivo de coordinar medidas a nivel nacional para hacer frente a la situación. En este sentido, la titular de Medio Rural reiteró que el Gobierno gallego mantiene «un contacto permanente» con el sector para hacer seguimiento de la situación y la evolución de la peste porcina africana.

«Es importante contar con la colaboración de las administraciones locales y de la ciudadanía», recalcó Ángeles Vázquez en declaraciones a los medios. Es por ello, explicó, que su departamento remitió un escrito a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para trasladar una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía ante la presencia de jabalíes en entornos urbanos, tal como reclama el colectivo de cazadores.

Macrooperativo policial

Por otra parte, antes de que el reloj diese las nueve de la mañana, un macrooperativo policial, formado por 40 agentes de la Unidad de Consumo de los Mossos d’Esquadra y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), daba comienzo ayer en el laboratorio IRTA-CReSA (Barcelona), investigado por el brote de peste porcina y ubicado en las inmediaciones del campus universitario de la UAB. El objetivo de la operación era recabar muestras de virus para determinar si se trata de una cepa similar a la detectada en los jabalíes infectados con peste porcina africana.

Días atrás, el Ministerio de Agricultura había informado de que se había encontrado material genético del virus similar a otro detectado en Georgia en 2007, el cual se utiliza en los estudios sanitarios y veterinarios sobre este patógeno similar a los que se tratan en el IRTA-CreSA. Además de cotejar las muestras obtenidas en el laboratorio con las detectadas en los animales muertos en Collserola —que elevan el balance total a 26— los agentes están requisaron ayer documentación y dispositivos electrónicos, como ordenadores, en los que se almacena información sobre la actividad del centro, según han explicado varias fuentes a El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario. Lo hicieron, así, por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que ha señalado el secreto de las actuaciones.