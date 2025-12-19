Las universidades modificarán o crearán más de cien titulaciones el próximo curso
REDACCIÓN
Las universidades gallegas aspiran a estrenar el próximo curso más de cien titulaciones, entre las novedosas y aquellas que sufrirán alguna modificación, que constituyen la mayoría. En concreto, el Consello Galego de Universidades informó ayer de 103 expedientes que ya han logrado el informe inicial de viabilidad académica y social de la Consellería de Educación y que ahora deberán continuar su proceso de tramitación.
Además del grado en Ingeniería de Tecnologías Navales para la Defensa, que se impartirá en el Centro Universitario para la Defensa, en Marín, la UVigo tiene en tramitación 30 solicitudes de modificación de títulos y otras dos de verificación de nueva oferta.
En el caso de la UDC, son 29 peticiones las que están tramitándose, dos de ellas para verificar nuevas propuestas: la fusión de los grados de Ingeniería en Obras Públicas e Ingeniería Civil y el programa de doctorado en Energía, Digitalización, Transporte y Sostenibilidad, conjunto con la Universidad de Salamanca. La Universidade de Santiago plantea 33 modificaciones y cinco verificaciones, pero ninguna de grado. También la Universidad Intercontinental de la Empresa, de Abanca, espera por el grado de Enfermería y por los másteres en Ciberseguridad y en Psicología General Sanitaria.
