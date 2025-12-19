La venta de viviendas en Galicia genera un negocio de 330 millones cada mes

Ni el volumen de operaciones, ni tampoco la racha alcista de los precios muestran síntomas de agotamiento en la fase expansiva que claramente atraviesa ahora mismo el mercado inmobiliario. Es, según el Banco de España, el reflejo de «la pujanza en la demanda» por «factores como el crecimiento de la población y el auge turístico» y «también una oferta relativamente más rígida» que empujan al alza el valor de pisos y casas.

El organismo recuerda en su último Informe de Estabilidad Financiera que la mayoría de las 375.000 compraventas acumuladas en el primer semestre del año, el 90% concretamente, correspondieron a inmuebles usados. «La producción de vivienda nueva se mantiene en un nivel bajo en términos históricos y el sector de la construcción tiene un peso en la actividad menor que en expansiones pasadas», señala, en referencia en particular al bum del ladrillo previo al estallido de la burbuja en 2008. «No se aprecia así una vulnerabilidad sistemática asociada a un exceso de actividad constructora, sino que, al contrario —añade el análisis—, la contención en la producción de vivienda nueva habría contribuido a presionar los precios».

En Galicia se terminaron 1.119 viviendas libres entre enero y junio y arrancaron las obras de promoción de otras 2.230. Durante ese mismo periodo, según el último balance del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se vendieron 14.912 (15.134 contando las que tienen algún tipo de régimen de protección), un 12,3% más que en el primer semestre de 2024. El negocio generado aumenta más, el 20%, por el relevante encarecimiento de los inmuebles. El total de operaciones alcanzó los 2.115 millones de euros, a un ritmo de 330 millones al mes, una cantidad que no se veía en la primera mitad de un ejercicio desde 2007.

Entonces se compraban muchos más pisos que ahora. Tanto en el primer semestre de 2007 como en el de 2008 se rozaron los 20.000. En cuanto al precio, apenas existe diferencia ya con los años de vacas gordas en el sector. El coste medio de una vivienda en Galicia rondó los 142.222 euros entre abril y junio tras un incremento del 7,1% en comparación con los mismos meses del ejercicio anterior. Se sitúa muy cerca ya del pico de 146.000 euros registrado a mediados de 2010.

El valor de la vivienda nueva da un resbalón: 170.990 euros, colocándose por debajo del umbral de los 200.000 euros que superó ya en 2024. La de segunda mano mantiene la escalada: 139.435 euros, un avance anual del 8,4% y en este caso sí, el máximo histórico de precio. Hay que tener en cuenta, además, que el mercado inmobiliario autonómico está dominado por este segmento. Nueve de cada diez ventas hasta junio fueron de vivienda usada. La que se estrena representó únicamente el 8,3%.

Vigo continúa a la cabeza de las transacciones. Fueron 1.522 entre enero y junio, lo que supone un repunte del 23,7%. En A Coruña mermaron el 8,7%, hasta las 1.290. En Ourense crecieron el 36,8% (795); el 24,7% en Lugo (730); el 22,6% en Ferrol (689); y bajan el 3,4% en Pontevedra (394) y el 0,8% en Santiago (372). La subida en Narón llegó al 17% (310); y el 13% en Vilagarcía (218). La caída más intensa está en Sanxenxo (165 operaciones, el 38% menos); y en los rebotes destacan Salvaterra (120%) y A Cañiza (217%), ambas con 130 compraventas.