Dos accidentes dejan dos fallecidos en el área de Vigo

Trágica madrugada en las carreteras del área de Vigo. Dos personas han fallecido en las últimas horas en sendos accidentes ocurridos en la AP-9 y en Salvaterra do Miño.

En el accidente de la autopista ha muerto una persona y otras tres han resultado heridas al colisionar un turismo y una furgoneta a la salida de la AP-9 en el puente de Rande, en el término municipal de Moaña , según informa el 112 Galicia.

El accidente se produjo poco antes de las 08:00 horas, en el kilómetro 148 de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, en sentido Pontevedra.

La persona que contactó con el teléfono de Emerxencias relató que un coche y una furgoneta habían sufrido un accidente, que el turismo quedó volcado y que había gente que no podía salir del interior.

Rápidamente, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Morrazo y de Vigo y la Guardia Civil.

El conductor de la furgoneta salió ileso, pero uno de los ocupantes del turismo y vecino de Vigo falleció en el accidente. Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes del coche, una mujer, mientras que las urgencias sanitarias indicaron que habían tenido que trasladar a tres heridos hasta el hospital de referencia.

Según las fuentes consultadas, el turismo, un Ford Focus, que estaba parado, fue embestido por la furgoneta y debido al impacto resultó desplazado varios metros. Los bomberos de O Morrazo ayudaron a sus compañeros de Vigo que, por proximidad llegaron antes al lugar del siniestro, a excarcelar a la mujer que estaba en el interior del vehículo, no atrapada pero tuvieron que romper las puertas para sacarla con seguridad. Al llegar al punto señalan que la persona que luego se confirmó el fallecimiento, estaba en el suelo con los sanitarios de las ambulancias desplazadas intentando su reanimación, pero sin éxito.

Muere un motorista en Salvaterra

Antes de la colisión entre una furgoneta y un turismo ocurrida en la salida de la autopista AP-9 en el puente de Rande que se saldó con un fallecido y tres heridos, tenía lugar otro accidente en una carretera de Salvaterra do Miño con el fatal resultado de un motorista fallecido.

Este suceso tenía lugar sobre la 1.15 horas de este sábado. Según la información de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), a esa hora se recibe el aviso de un particular alertando de que había ocurrido un accidente en el kilómetro 10 de la PO-510. La llamada ya avanzaba que el motorista podría estar muerto.

Hipótesis que no tardaría en confirmarse. Una ambulancia del 061 desplazada al lugar, junto a una patrulla de la Guardia Civil, certificaron el fallecimiento del motorista. Son los únicos detalles de este siniestro, por lo que las causas son una incógnita, de momento.