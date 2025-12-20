Un alijo de 22 kilos de heroína en Francia lanzó los registros en O Salnés

Un vehículo con 22 kilogramos de heroína detectado en la localidad francesa de Bayona fue el detonante de la operación policial contra el tráfico de drogas que se desarrolló esta semana en la comarca de O Salnés y que culminó con seis detenciones, una de ellas en el país galo. El vehículo, conducido por un vecino de Ribadumia, Óscar S. N., regresaba a Galicia con el estupefaciente, pero ya estaba controlado por la OFAST de la Police Nationale y la Udyco de la Policía Nacional, siendo interceptado en un lugar próximo a la frontera española. Ser sorprendido con la droga en el interior del vehículo que conducía le ha supuesto al ribadumiense el ingreso en prisión en Francia, donde será juzgado en las próximas semanas.

Mejor suerte han tenido los otros cinco encausados en la operación que, tras declarar en el Tribunal de Instancia número 3 de Cambados, quedaron en libertad, dos de ellos con la obligación de comparecer en dependencias judiciales cada 15 y 30 días respectivamente. Los detenidos llegaron al edificio judicial a primera hora de la mañana en la misma furgoneta policial y fueron pasando, de uno en uno, ante la jueza junto con sus respectivos abogados. Sobre el mediodía se decretó el auto de libertad después de que la Fiscalía declinase solicitar el ingreso en prisión para alguno de ellos.

Todos ellos están investigados por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal ya que la investigación les considera responsable de intentar introducir el alijo en Galicia para su posterior distribución.

La investigación también sospecha que el ribadumiense viajó desde la comarca de O Salnés hasta Bélgica, donde recogió la heroína en un vehículo dotado con caletas para ocultar la droga, que habría llegado desde Turquía, y regresar con ella. Esos 22 kilogramos de heroína se convierten en la mayor incautación de este estupefaciente con destino a España durante el año 2025 y supondrían unos suculentos ingresos para el grupo criminal contra el que actuaron los agentes de la Policía Nacional.

Tras la detención del individuo, el Greco de la Policía Nacional detonó la operación en O Salnés. Ocurrió el pasado miércoles, cuando varias furgonetas de la UIP y agentes de paisano procedían a realizar registros en diversas localidades de O Salnés, Morrazo y Redondela.

El epicentro de estos registros, un total de 14, fue el municipio de Vilanova, donde se detuvo a dos individuos con un amplio historial vinculado al narcotráfico. Uno de ellos, además, es miembro del clan familiar de Os Piturros de Vilanova y ya pasó alguna temporada en prisión. El otro detenido en Vilanova también fue apresado en 2015 en relación con la aprehensión de casi dos toneladas de cocaína en un buque, lo que le acarrearía una condena de varios años de prisión.