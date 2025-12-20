El BNG denuncia «falta de planificación» ante la gripe
Prado ve «preocupante» la situación en los centros médicos
La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, denunció ayer la falta de planificación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para hacer frente al incremento en estas fechas de los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias. «Siempre llegan tarde, planifican mal y activan pocos recursos de refuerzo», criticó.
El BNG advirtió a través de una nota de prensa que «aún no se llegó al pico» de la gripe y la situación de los centros de salud es ya «más que preocupante». Prado insistió, además, en que Sanidade «no puede esperar» a que el problema derivado de la gripe llegue a su punto máximo para abrir camas y dotar a los centros del refuerzo de personal «necesario» en todas sus categorías.
Asimismo, indicó que es «necesario» tener operativos «de inmediato y los refuerzos de personal» y dimensionar los cuadros de personal con el número de profesionales precisos para prestar «un buen servicio y una buena calidad asistencial» de manera permanente.
«Estamos viendo urgencias con pacientes en los pasillos, incluidos enfermos con problemas de salud mental que precisan vigilancia constante, y hay pacientes que tienen que esperar varios días para ser ingresados en planta», subrayó Prado, que consideró el sistema sanitario gallego «saturado» en la actualidad.
Vacunación
Asimismo, durante este fin de semana la Xunta convocó a más de 73.600 personas mayores de 60 años para que puedan inmunizarse frente a la gripe en los recintos hospitalarios públicos, en unas nuevas jornadas extraordinarias de vacunación
La vacunación se llevará a cabo hoy, sábado, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas en los hospitales comarcales y principales de las siete áreas sanitarias. En el caso de los hospitales principales, la vacunación se prolongará durante la jornada del mañana, en el mismo horario de mañana y de tarde.
