Cárcel para una madre de Valdeorras por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense detuvieron el pasado 15 de diciembre a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil. Las detenciones se enmarcan en la denominada operación Leno OU, desarrollada tras una investigación que permitió a los agentes relacionar los hechos con un hombre natural de A Coruña y una mujer vecina de la provincia de Ourense.

En concreto, el hombre fue arrestado en la ciudad de A Coruña, mientras que la mujer fue localizada en la comarca de Valdeorras, donde, según la investigación, se habrían producido las agresiones sexuales. La detenida es la madre de las dos víctimas, ambas menores de 12 años, y habría sido la primera en cometer los abusos. Unas agresiones que grabó y posteriormente envió al hombre detenido en A Coruña, con ánimo de lucro.

Según las pesquisas, el receptor de ese material no se limitó a su posesión, sino que llegó a desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición judicial, donde tras tomarles declaración, la decisión fue decretar prisión provisional sin fianza.

Las víctimas permanecen, por el momento, al cuidado de sus familiares.