Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sin buses en A Coruña en plena operación salida de NavidadLa Navidad coruñesa llega con fríoEl Superior avala el acuerdo de la Casa EscarizLa alcaldesa y su número dos, denunciados por acoso laboralEl Dépor cierra 2025 desde el techo de Segunda
instagramlinkedin

Cárcel para una madre de Valdeorras por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes

Un hombre natural de A Coruña también ha sido encarcelado por poseer la grabación y desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales

La mujer detenida en Valdeorras.

La mujer detenida en Valdeorras.

Lucila González

Ourense

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense detuvieron el pasado 15 de diciembre a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil. Las detenciones se enmarcan en la denominada operación Leno OU, desarrollada tras una investigación que permitió a los agentes relacionar los hechos con un hombre natural de A Coruña y una mujer vecina de la provincia de Ourense.

En concreto, el hombre fue arrestado en la ciudad de A Coruña, mientras que la mujer fue localizada en la comarca de Valdeorras, donde, según la investigación, se habrían producido las agresiones sexuales. La detenida es la madre de las dos víctimas, ambas menores de 12 años, y habría sido la primera en cometer los abusos. Unas agresiones que grabó y posteriormente envió al hombre detenido en A Coruña, con ánimo de lucro.

Según las pesquisas, el receptor de ese material no se limitó a su posesión, sino que llegó a desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición judicial, donde tras tomarles declaración, la decisión fue decretar prisión provisional sin fianza.

Las víctimas permanecen, por el momento, al cuidado de sus familiares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents