El invierno en Galicia arranca este domingo con la cota de nieve a 600 metros
El litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra estará en aviso naranja por olas que pueden alcanzar los 6 metros de altura
Europa Press
La cota de nieve en Galicia bajará hasta los 600 metros de altura este domingo coincidiendo con el inicio del invierno este 21 de diciembre. Durante toda la jornada la montaña de Lugo y de Ourense estará en aviso amarillo por acumulación de hielo de hasta 5 centímetros.
Además, según la información de MeteoGalicia, la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra estará en aviso naranja por olas que podrán alcanzar los 6 metros de altura. El aviso por este fenómeno será amarillo en A Mariña.
Según MeteoGalicia, el domingo será una jornada de inestabilidad atmosférica, de forma que habrá cielos nublados con lluvias aisladas y ocasionales, localmente tormentosas y acompañadas de granizo.
Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso, con heladas en zonas del interior. Los vientos soplarán del oeste-noroeste, flojos en el interior, moderados con ráfagas fuertes en el litoral.
