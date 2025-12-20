Menos de la mitad de los universitarios logran completar la carrera en 4 años

Los primeros llamamientos para la matrícula en los campus gallegos fueron culminando con los carteles de "completo" en la mayoría de las titulaciones, sobre todo las impartidas por la Universidade de Santiago, pero, poco a poco, fueron llenándose casi todo el resto de asientos. Una vez realizada la matrícula, alrededor de 12.000 recién estrenados universitarios se embarcan cada curso en un viaje que no siempre llega a puerto —caso del abandono— o que no lo hace cuando toca. Las estadísticas del Ministerio de Universidades muestran que menos de la mitad del alumnado gallego acaba la carrera en el tiempo teórico para hacerlo.

En concreto, el departamento dirigido por Diana Morant revela que, de la promoción que arrancó sus estudios en 2020, el año de irrupción de la pandemia, fue a curso por año un 40,7 por ciento del alumnado, el porcentaje más bajo del lustro y similar al dato registrado en la cohorte que arrancó su periplo universitario en 2016. El tope de rendimiento lo alcanzó la cohorte que supuestamente debía titular en 2019, cuando lo consiguió un 44,5%.

Depende, en todo caso, de los estudios. A los que cursan enseñanzas de la rama de Ingeniería y de Arquitectura la Xunta les exige un menor porcentaje de créditos aprobados para bonificarles el coste de la matrícula y una menor nota media cuando entrega los premios de fin de carrera, lo que refleja que son más difíciles.

El listado de Universidades, ordenado por ámbitos, corrobora que los grados vinculados con Arquitectura (más largos) o Ingeniería en general se sitúan a la retaguardia en la tasa de idoneidad —porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o antes—, con números que oscilan entre el 3,5% y el 15%, respectivamente.

En cambio, entre los futuros maestros de Primaria llegan al final en los cuatro años de rigor casi un 80% de los que comenzaron los estudios, seguidos de quienes eligieron Enfermería (74,3%) y de otros aspirantes a docentes, en este caso de Infantil (71.5%). En Psicología lo hace un 65,1%, un dato similar al de Audiovisuales. En titulaciones de Educación, los gallegos son los segundos que mejor lo hacen de España, según la Fundación CYD. De hecho, si por norma general los gallegos son los segundos que más repiten y tripiten las materias en las que están matriculados (tras los andaluces), con un 15,8%, en Educación la cifra se reduce al mínimo (cuatro veces menos) mientras que en Ingenierías casi se duplica.

Pero Galicia destaca en otros indicadores positivos, tal y como recoge el informe autonómico de la Fundación CYD. Por ejemplo, es una de las comunidades que más consigue llenar sus aulas (cuarta), en particular en Educación, Salud e Informática (líderes) y Ciencias (segundos). Lidera también el porcentaje de alumnado haciendo cursos de doctorado y es tercera en egresados científico-tecnológicos y segunda con un mayor peso de mujeres en estos grados. La investigación es otro punto fuerte: Galicia es la tercera comunidad con más porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB y la segunda con más patentes presentadas o participadas por los campus.

A la cola en sueldos en Ciencias, Humanidades o Informática

Estudiar sí, pero ¿y después? El informe autonómico de la Fundación CYD repasa los datos de inserción laboral tras el paso por los campus. Entre las conclusiones relacionadas con Galicia, permite constatar que los titulados gallegos de grado son los terceros con una menor base de cotización del Estado, es decir, están en los puestos de cola en sueldos, con 28.658 euros anuales. La situación sería más grave entre los que hicieron un máster, que ganan más, pero aparecen de últimos del país, con 30.122 euros. Los egresados en máster son, además, los que menos cotizan en el grupo de titulados, lo que significa que lideran la sobrecualificación para el puesto que ejercen, pese a que son los terceros de España con más peso de contratos indefinidos. La casuística varía según la titulación. Los que estudiaron algún grado agrario son los segundos que desarrollan funciones acordes con su formación y los terceros si se consideran los que se especializaron en Informática, lo contrario de lo que ocurre en quienes optaron por una carrera de Artes y Humanidades (antepenúltimos en el indicador) o de Ciencias (cuartos por la cola). Esos titulados están a la cola del país en sueldos: en Humanidades y Ciencias y Ciencias Sociales, van cerrando el ranking, en Salud, de penúltimos y en Informática, de antepenúltimos.