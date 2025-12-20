El PP elegirá en mayo a sus candidatos municipales de las principales villas

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha puesto deberes a los suyos para el próximo año, la antesala de las elecciones municipales de 2027, para las que quiere «un resultado histórico»: trabajar «duro» desde la «unidad» y la «cohesión», y con la «meta» de que en seis meses, en mayo de 2026, estén designados los cabezas de cartel de los municipios más grandes.

El objetivo de la dirección popular es que un año antes de la fecha para la que están fijadas las elecciones locales, mayo de 2027, estén ya designados los aspirantes de las siete ciudades y de los otros 16 municipios con más de 20.000 habitantes que tiene la comunidad.

Así lo trasladó en la junta directiva del PPdeG celebrada ayer en Santiago, donde frente a la «irresponsabilidad» de un Gobierno central «podrido» y de los partidos de la oposición en Galicia, ha llamado a los populares a «trabajar el doble». «Os pido aquí tener un resultado histórico en 2027 porque es lo que Galicia necesita. ¡Vamos a por eso!», apeló Rueda, quien recetó a los dirigentes de su formación «descansar» y disfrutar de las fiestas navideñas porque se avecina un ejercicio, el próximo, «de mucho trabajo».

Pero Rueda, quien manifestó su deseo de que también se adelantasen los comicios generales y se celebrasen cuanto antes, auguró que habrá «muchas alegrías».

Y ante el secretario general del PP estatal, Miguel Tellado, que participó en la reunión, Rueda anticipó que hoy publicará su vídeo de Navidad. «Creo que quedó muy bien y al final es un resumen de lo que queremos transmitir: que las cosas serias a veces hay que tomarlas con un poco de humor», dijo en una intervención en la que no faltaron las críticas al PSOE y al Bloque.