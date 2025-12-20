Sindicatos y Sergas, más cerca de un acuerdo en las guardias en los PAC

La Consellería de Sanidade y los sindicatos con representación en la mesa sectorial (CIG, CSIF, CC OO y UGT) siguen acercando posturas en la negociación de la voluntariedad para garantizar la cobertura de guardias en la atención sanitaria en los PAC (puntos de atención continuada). Cuando los médicos fueron al paro en Atención Primaria en noviembre, una de las exigencias sobre la mesa era que esas guardias fueran voluntarias.

Con todo, en un encuentro posterior para delimitar cómo se aplicará esa voluntariedad, la Xunta se reservó imponer horas extras si los incentivos —entre ellos económicos— no bastasen para cubrir los turnos. Ayer la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales volvieron a sentarse para perfilar «nuevos pasos», señala en Sergas, en el procedimiento.

El Sergas informa de que ayer trasladó a los sindicatos modificaciones solicitadas por los representantes de los trabajadores. Según Sanidade, el ámbito de aplicación de esa voluntariedad incorporará la categoría de enfermería familiar y comunitaria; se concretará la definición de PAC limítrofe como aquel que linda con el de destino dentro de una misma área y se establecerá un mínimo de diez días hábiles para ejercer la opción de voluntariedad.