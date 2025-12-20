Sindicatos y Sergas, más cerca de un acuerdo en las guardias en los PAC
La Consellería de Sanidade y los sindicatos con representación en la mesa sectorial (CIG, CSIF, CC OO y UGT) siguen acercando posturas en la negociación de la voluntariedad para garantizar la cobertura de guardias en la atención sanitaria en los PAC (puntos de atención continuada). Cuando los médicos fueron al paro en Atención Primaria en noviembre, una de las exigencias sobre la mesa era que esas guardias fueran voluntarias.
Con todo, en un encuentro posterior para delimitar cómo se aplicará esa voluntariedad, la Xunta se reservó imponer horas extras si los incentivos —entre ellos económicos— no bastasen para cubrir los turnos. Ayer la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales volvieron a sentarse para perfilar «nuevos pasos», señala en Sergas, en el procedimiento.
El Sergas informa de que ayer trasladó a los sindicatos modificaciones solicitadas por los representantes de los trabajadores. Según Sanidade, el ámbito de aplicación de esa voluntariedad incorporará la categoría de enfermería familiar y comunitaria; se concretará la definición de PAC limítrofe como aquel que linda con el de destino dentro de una misma área y se establecerá un mínimo de diez días hábiles para ejercer la opción de voluntariedad.
- Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- «Hay que cambiar el modelo de vigilancia marítima de la droga: ya probamos drones»
- Dos fallecidos en Arzúa en un accidente de tráfico al colisionar un turismo y un camión
- Inés Rey estalla contra el silencio de los hombres del PSdeG: '¿Dónde están sus voces feministas?
- La Audiencia de A Coruña condena a diez años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente
- Mujeres del PSdeG se rebelan por la gestión del ‘caso Tomé’ y exigen dimisiones
- De la tragedia personal a la defensa colectiva, así nació Stop Accidentes: «Éramos dos madres rotas»