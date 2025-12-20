Otra alerta por olas en A Coruña en vísperas de una Navidad que llega con frío

La Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, y tras perder la vida en Baiona una turista al ser arrastrada por las olas, se ha trasladado aviso a concellos y servicios de Protección Civil, además de a clubs náuticos, entre otros, y se suspende la actividad deportiva y federada en el mar, incidiendo en mantenerse lejos de diques, rompientes y paseos.

La Aemet prevé que el fenómeno adverso esté activo desde primeras horas de la tarde y se espera mar combinada del noroeste y olas de hasta 6 metros.

Galicia se prepara además para tiritar en esta cuenta atrás para las fiestas navideñas. El invierno arranca este domingo 21 de diciembre y llega con todos sus argumentos: frío y nieve en cotas bajas marcarán la antesala de la semana en la que celebraremos la Nochebuena y la Navidad. ¿Qué tiempo vendrá en A Coruña para estas fechas? Es la pregunta del millón y a continuación avanzamos la información que ya aparece recogida en los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia.

Llega el invierno

Tiempo frío en Galicia. / Galyna Andrushko

Tras un viernes de calma, con una jornada soleada y con temperaturas contenidas, hoy A Coruña --y la práctica totalidad de Galicia-- registrará una jornada marcada por las lluvias y un ambiente frío. Se mantendrán activos los avisos naranjas por olas de entre 5 y 6 metros y vientos de fuerza 7 en el litoral atlántico, mientras que en la Mariña lucense se activará el aviso amarillo por olas de hasta 5 metros y fuertes rachas de viento. Además, en el interior, la montaña de Ourense y de Lugo contará con avisos amarillos por nieve, donde se esperan acumulaciones de nieve superiores a los 5 centímetros.

En cuanto a las temperaturas se espera un descenso moderado en los termómetros, tanto en las máximas como en las mínimas. En el caso de A Coruña, la Aemet prevé mínima de 7 grados y máxima de 13 grados, mientras que Meteogalicia rebaja esos valores para dejarlos en 5 de mínima y 12 de máxima. En cualquier caso, ambiente frío en vísperas de la entrada en la estación invernal.

Desplome de las temperaturas

Ya el domingo llegará a Galicia una masa de aire polar marítimo que rebajará aún más las temperaturas. En A Coruña los termómetros marcarán 5 grados de mínima y entre 8 y 9 de máxima. Alternarán nubles, claros y chubascos.

El descenso térmico podría hacer bajar la cota de nieve incluso hasta los 800-900 metros. En la montaña de Lugo y de Ourense estará activo el aviso amarillo por nieve, mientras el litoral atlántico seguirá en alerta naranja y A Mariña lucense en aviso amarillo.

Esta situación previsiblemente se mantendrá durante la próxima, con alternancia de cielos nublados y precipitaciones, y con termómetros en valores muy bajos, por lo que esta Navidad estará marcada por el frío. En su avance de la predicción para la próxima semana Meteogalicia ya informa de que toda Galicia quedará en el área de influencia de bajas presiones situadas al norte y en la vertical de la península Ibérica, con ambiente frío, con temperaturas bajas y con alta probabilidad de lluvias todos los días. Más información.