Alfonso Rueda se pone el mandil en el nuevo ‘spot’ de Navidad del PPdeG

El PPdeG presentó ayer el spot navideño con el que, anualmente, los conservadores felicitan la Navidad a los gallegos. Un asunto que no es menor y, sin duda, da buena fe de la potente maquinaria comunicativa de la formación que lidera Alfonso Rueda, y es que se trata el único partido de todo el Estado que cada año monta su propio anuncio navideño.

Si el pasado año Rueda se ponía a los mandos de un autobús para ejemplificar su «Galicia non para», en esta ocasión viste el mandil de cocina para guisar el menú navideño de todos los gallegos. Una decisión que aplaude el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Mejor la cocina de Rueda que la del CIS».

El del predecesor de Rueda en la Xunta es el primer cameo. Aparecen también el expresidente Mariano Rajoy, que se ofrece al líder del PPdeG como «pinche de cocina», o el secretario general del PP, Miguel Tellado, que propone regresar a Galicia para «apaciguar el clima».

En plena coyuntura gastronómica, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, aparece para echar una mano al presidente y los líderes provinciales se convierten en proveedores: Luis López (Pontevedra) pone el pan de Rodeiro, Diego Calvo (A Coruña) se trae un rape de la lonja de Ribeira, Elena Candia (Lugo) surte el capón de Vilaba y, por último, Luis Menor (Ourense) pone sobre la mesa una bica de Trives.

Como el año pasado, cuando Rueda hizo suyo el ayusista «me gusta la fruta», las referencias a la política nacional están muy presentes. Desde «la banda del Peugeot» hasta las «chistorras» de Ábalos, pasando por dos conocidas referencias hacia Pedro Sánchez: la de «perro» y la de «el Uno».

Es con la mesa ya servida cuando Alfonso Rueda da su discurso y, con un tono más formal, realiza un paralelismo entre sus habilidades en la cocina y su acción de gobierno: «Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño, intentando hacer las cosas bien. Por todos los gallegos y gallegas».