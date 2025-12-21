Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
Fue una colisión entre al menos dos vehículos en la N-550 con unas condiciones meteorológicas muy adversas
N.D.
Una persona tuvo que ser excarcelada después de un accidente de tráfico al colisionar al menos dos vehículos en Caldas de Reis y dos de los ocupantes resultaron heridos graves, según informa el 112, que añade que el accidente ocurrió durante esta madrugada, unos minutos antes de las 5.00 horas.
Fue un particular el que informaba de que colisionaran una furgoneta y un coche en el kilómetro 100 de la N-550. El turismo estaba ardiendo y el otro vehículo había quedado volcado. Se movilizó al 061, a los Bomberos de Ribadumia, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a diversas agrupaciones de Protección Civil.
Los bomberos tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar al conductor de la furgoneta, que fue trasladado hasta el hospital por el personal sanitario. El conductor del otro vehículo también precisó ser evacuado. El Servizo de Emerxencias de Cuntis intervino también en el rescate y explica que el accidente ocurrió en la variante de Caldas.
Hasta cuatro personas resultaron implicadas, con dos de ellos lesionados graves, mientras que los otros dos, vecinos de A Coruña y A Estrada, resultaron ilesos.
Estos efectivos señalan que "las condiciones meteorológicas en la zona en el momento del accidente eran muy adversas", con lluvia y viento. La carretera permaneció cortada en sus dos carriles hasta que se retiraron todos los vehículos, que ocupaban toda la calzada.
