El monte: un aula intergeneracional

En el corazón del predio Montero Ríos, a las afueras de Pontevedra, el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán funciona como algo más que una escuela de FP: es un laboratorio vivo. Sus 50 hectáreas de monte propio permiten que la teoría se ensucie de tierra cada día. Una formación forestal que se aprende con las manos, con las botas y la meteorología como aliada —o, en invierno, más bien como reto—. Ahí se forman trabajadores y, cada vez más, se cruzan generaciones, trayectorias vitales y procedencias muy distintas. En las aulas y en el monte conviven perfiles poco habituales en otros itinerarios educativos. Desde alumnado de 16 años que empieza su camino hasta personas que, pasados los 50, deciden reinventarse.

«Llevaba muchos años sin estudiar, pero necesitaba un cambio», explica Rosa Maneiro, alumna del ciclo superior. Tiene 54 años y procede de Ribeira, donde trabajó durante años en fábricas conserveras. «Buscaba algo más libre, menos cerrado. Trabajar siempre en entornos ruidosos o con mucha presión acaba pasándote factura», relata. Hace dos años retomó los estudios por la vía de adultos, preparó una prueba de acceso y hoy comparte clase y residencia con compañeros que podrían ser sus hijos: «La edad se nota, pero el ambiente es muy bueno. Aquí todos venimos a aprender».

Rosa es uno de los ejemplos de reconversión laboral que el centro acoge cada curso. Pero no es el único perfil singular. En Lourizán estudian también jóvenes que se desplazan cientos de kilómetros para encontrar una formación que no existe en su territorio.

Entre una máquina de astillar madera y varias motosierras, aparece Gabriel Molina, de 20 años (Cáceres). «En mi zona no había nada parecido a lo que yo quería estudiar», explica. De madre gallega, decidió dar el salto y matricularse en el ciclo superior. «Me interesa la conservación, parques naturales… Todo lo que tenga que ver con proteger el medio».

La mayoría del alumnado es joven. Iván Sobral, de 19 años, cursa primero de ciclo medio y tiene claro su objetivo: «Bombero forestal o lo que surja en el sector». Hugo Piñeiro, de 18 y de Bueu, es ya veterano del centro tras pasar por el ciclo medio y ahora continuar en el superior: «Lo mejor es que es muy práctico. En el vivero hacemos sustratos; en topografía medimos parcelas… No es solo aula».

Esa combinación de teoría y práctica es uno de los grandes atractivos. «La universidad es muy teórica para mí», reconoce Diego Gómez, de 19 años, que dejó un grado universitario de Economía antes de llegar a Lourizán. «Aquí estás al aire libre, manejas maquinaria, ves para qué sirve lo que aprendes». Su interés apunta ahora al sector productivo: autocargadores, cosechadoras y trabajos forestales ligados.

A pocos metros de allí, el micólogo pontevedrés Jaime Bernardo Blanco-Dios descubrió una especie de seta nueva, a la que llamó Arrhenia pontevedrana.

La diversidad también es geográfica en el alumnado. Carla Souto, de 18 años, llegó desde Vilalba, siguiendo una tradición familiar. «Mi padre lleva años en este sector y siempre me llamó la atención», cuenta. Enrique, de A Coruña, se trasladó a Lourizán atraído por su vocación ambiental: «Siempre tiré por biología y lo forestal me encaja».

Para muchos de ellos, la residencia del centro es clave. Un internado con manutención incluida que permite estudiar sin depender de largos desplazamientos diarios. «Al principio parece caro, pero compensa», explica Iker García, de 16 años, alumno de ciclo medio. «Aquí dormimos, comemos y convivimos; al final haces grupo muy rápido». La residencia, con tasas subvencionadas, es un factor decisivo para alumnado de fuera... Ya que las clases empiezan a las 08.30 horas. «Aquí ves que hay salidas, en conservación o producción», resume Miguel Serantes.

El responsable del vivero, el docente Javier Iglesias, guía al alumnado finca abajo. Para llegar hasta el hangar de los tractores y la zona de cultivo, hay que atravesar la escalinata del pazo de Lourizán, un ejemplo singular en Galicia, con rasgos arquitectónicos heredados sobre todo de la reforma dirigida por Jenaro de la Fuente a principios del siglo XX, cuando el propietario era el político Eugenio Montero Ríos. Varias fuentes aportan una estampa de cuento.

Es un microcosmos donde conviven adolescentes que sueñan ser agentes forestales, jóvenes que buscan una alternativa práctica al campus y adultos que apuestan por otra vía laboral.

La FP agraria en Galicia alcanza récords de demanda

La FP agraria en los CFEA de la Consellería do Medio Rural sigue creciendo y este curso (2025/26) alcanza su máximo histórico de la década: 566 matrículas, frente a 505 en 2021. Destaca el de Guísamo como el centro con más alumnado (230). También se percibe el fuerte aumento de Sergude (de 132 a 180), donde se imparten Producción Agropecuaria, Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, que tuvo que incrementar al doble sus plazas en la FP Dual Intensiva (pasó de 22 a 44) ante la alta demanda. Y este aumento se ve en la prematriculación, con ciclos muy por encima de la oferta: en Lourizán, Xestión forestal e do medio natural tuvo 57 solicitudes para 22 plazas y logró ocupación total. En el citado de Sergude se registraron 94 para 22, y Produción agropecuaria cubrió el 100%. En Guísamo destacó el interés en ciclos de adultos, como Xardinería e Floraría (72 para 50) y Paisaxismo e Medio Rural (101, con un 88% de ocupación). Ante esta presión, la Consellería ha ajustado la oferta y refuerza los apoyos de residencia y comedor: vuelven en Pedro Murias y hay 253 plazas, 46 más que el año pasado.

Incertidumbre por la rehabilitación del pazo como hotel y el plan de usos

El proyecto de recuperación del Pazo de Lourizán para un futuro uso turístico ha generado inquietud en la dirección y parte del profesorado del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Lourizán, ante la falta de concreción sobre cómo afectará el nuevo plan de usos a la actividad docente que se desarrolla en la finca. El director del centro, Juan Antonio Ortega, señala que la información de la que disponen es, por ahora, limitada: «No tenemos detalles sobre cómo puede afectar a la escuela». El centro imparte los ciclos medio de Aprovechamiento Forestal y superior de Gestión Forestal, con alrededor de 80 alumnos. La actividad se apoya en el uso de la finca como espacio de prácticas. Por eso, uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es la compatibilidad entre el futuro uso turístico del pazo y la docencia. «Hay jardines y zonas exteriores que se utilizan habitualmente para prácticas de botánica y reconocimiento de especies», indica Ortega, «y no sabemos cómo se va a organizar esa convivencia». También existen dudas sobre la circulación interna por la finca, ya que alumnado y profesorado emplean a diario caminos y accesos para desplazarse a las áreas de trabajo y se utiliza maquinaria forestal. «Nuestra preocupación es saber cómo se va a garantizar el normal desarrollo de las clases y de las prácticas», resume el director. El pazo, actualmente dependiente de la Consellería de Industria, se encuentra pendiente de una rehabilitación que podría comenzar en 2026. Desde la Escuela de Lourizán buscan información clara sobre la continuidad de la actividad docente y el uso educativo de la finca, vinculada a la formación forestal desde hace más de siete décadas. Justamente el año pasado celebraron su septuagésimo cumpleaños.