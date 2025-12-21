Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»

El rescatar la AP-9 no está en los planes del actual Gobierno. Ni por asomo, dado que esta operación costaría una «milmillonada» por las indemnizaciones que habría que pagar la empresa concesionaria. Lo único que se puede hacer es continuar con la política de bonificaciones del peaje, trasladando pare de los costes de los usuarios a las arcas del Estado (unos 400 millones de euros ya). «Con los recursos disponibles estamos exprimiendo el limón al máximo. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es bonificar», enfatizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista a Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico.

A la espera de que lo que dictamine la UE sobre la legalidad de la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048, aunque la Comisión Europea opina que fue se concedió de forma irregular, el ministro quiere dejar muy claro de quién es la responsabilidad de ampliar la concesión hasta 2028 es en exclusiva de un gobierno del PP.

«Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Xunta y el PP en este tema. Porque si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048. Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular», sostiene Puente.

Dado que el Gobierno ha rescatado varias autopistas de peaje en los últimos años, también se puso sobre la mesa el rescate de la AP-9, una demanda firmada por la Xunta insistentemente y por el tejido empresarial gallego. «Entonces a mí se me abren las carnes cuando me vienen [el PP] al Senado o al Congreso con preguntas de este tipo, diciendo que tenéis que quitar el peaje. Pero si lo pusisteis vosotros», censura.

¿Cuál es la situación, entonces a la que se enfrenta el Gobierno de España, para descartar el rescate? «Es que hay una concesión en vigor y que hay por tanto unos intereses privados basados en unas decisiones administrativas. Para rescatar esa concesión habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones milmillonarias, de muchos miles de millones. La realidad es que rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Bonificar al usuario recurrente. Es que esa autopista tiene una bonificación que llega en algunos casos al 75% y más para los usuarios recurrentes», se explica el ministro, que apunta que esta política de bonificación del peaje en la Autopista del Atlántico ya ha costado unos 400 millones de euros al contribuyente.

En cuanto a la conexión por AVE entre Vigo y Oporto, el ministro insiste en que se llegará a la frontera antes que los portugueses. «Esto no lo digo en demérito de los portugueses, que les quiero y trabajamos con los gobiernos portugueses de maravilla. Pero hombre, he visto un cuestionamiento también del Partido Popular de esos territorios de Castilla y León, de Andalucía o de Galicia en el sentido de que ¡van a llegar antes los portugueses que los españoles! Vamos a ver, de momento en Portugal, kilómetros de alta velocidad, cero, en España, 4.090. Yo creo que un poquito de crédito tenemos», se defiende el ministro.

En todo caso, Puente quiso destacar que la prioridad de Portugal, comprensible por otra parte, es afrontar la conexión entre Lisboa y Oporto. «En este momento Portugal, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, está fundamentalmente trabajando en la conexión Oporto-Lisboa, que es la que a ellos más les interesa. Lógicamente, la conexión con España les importa, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la Lisboa-Oporto. Y ya está. Nosotros vamos a llegar a la frontera en los plazos que nos hemos comprometido. Que nadie tenga ninguna duda de que España va a tener los deberes hechos cuando le obliga la normativa europea, con sus conexiones», asegura el ministro de Transportes.

Tras el recorte de paradas en el AVE a Madrid los usuarios de Sanabria crecieron un 30%

Los servicios de alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid se reestructuraron a petición del Concello de Vigo, lo que supuso el recorte de paradas en Puebla de Sanabria (Zamora) y la protesta política y social por esta supresión de frecuencias. Pero así se garantizaban servicios más directos entre Galicia y Madrid. El caso es que, con este cambio, resulta que el número de usuarios en la estación de Puebla de Sanabria ha aumentado un 30%, según cuenta Óscar Puente. «Para sorpresa probablemente de muchos, con la reestructuración que se ha hecho de horarios, han crecido un 30% los usuarios de la estación de Puebla de Sanabria. A lo mejor ellos no tienen las claves, Renfe sí. Renfe tiene el Big Data, tiene los números y ha ajustado las frecuencias, suprimiendo una de las ocho, consiguiendo que incremente el número de pasajeros que suben y bajan en esa estación un 30%», asegura. No obstante, el ministro de Transportes afirma que para atender la petición de recuperar un servicio, sobre todo el de primera hora de la mañana, se estudiando cómo dar satisfacción a esa demanda, «bien con un tren de Lugo y una combinación con Ourense y darles una frecuencia más».