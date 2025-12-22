Los 8.000 militares destinados en Galicia reclaman una subida de 600 euros al mes

El Ministerio de Defensa y las principales asociaciones profesionales están enfrentados respecto a las retribuciones que percibe el personal militar por su trabajo. El pasado miércoles, tras la reunión del Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), en la que no hubo acuerdo, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) emitía un comunicado en el que censura que el Ministerio «prioriza la modernización del material mientras abandona» a su personal, «la columna vertebral» de los ejércitos.

En conversación con este diario, Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), realiza una representación muy gráfica de esta situación: «Un carro de combate actual de los que tiene el Ejército español, un Leopard, está valorado entre 13 y 15 millones de euros. Ese carro lo maneja un militar que está ganando entre 1.200 y 1.300 euros. Lo mismo ocurre con los aviones de combate, los Eurofighter. Depende dónde se mire, pero su coste está en torno a los 45 millones de euros y los manejan tenientes que no llegan a un salario mensual de 2.000 euros».

Una situación que, según denuncia Unibaso, está generando una fuerte desafección en la plantilla militar. «El personal militar se siente muy desmotivado y eso es algo que se percibe en la continua pérdida de plantilla y la incapacidad de retener el talento», apunta el secretario general de la AUME.

Según los datos del propio Ministerio de Defensa, a lo largo de la última década —entre 2015 y 2024—, el Ejército español perdió más de 4.000 efectivos.

El salario bruto de los soldados y marineros no excede los 1.700 euros brutos mensuales, aún añadiendo el complemento de empleo —que equivale al complemento de destino que cobran los funcionarios— y el Componente General del Complemento Específico.

Las asociaciones militares entre las que, además de ATME y AUME, se encuentran la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Unión de Militares de Tropa (UMT) reclaman al Ministerio una «dignificación» de sus retribuciones y demandan un aumento de las retribuciones de 600 euros mensuales, a lo que los representantes ministeriales se niegan. Según los datos del Ministerio de Defensa, a 1 de enero de este mismo año, hay casi 7.919 efectivos del Ejército que desarrollan sus funciones en Galicia, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra —dada la influencia del Arsenal de Ferrol, la Escuela Naval de Marín y la base de la Brilat en Figueirido— que se ven afectados por esta negativa al alza salarial.

En este caso, hasta 3.926 son militares de carrera y 3.993 cuentan con una relación de servicios de carácter temporal con el Ejército. Según explica Unibaso, estos últimos son, sobre todo, el personal de la escala de tropa y marinería. Es decir, los rangos más bajos de la escala militar: soldados, cabos... Solo pueden mantener esta relación laboral provisional con las Fuerzas Armadas hasta los 45 años. Después pueden optar a ser militares de carrera, pasando a ser «fijos» o «permanentes» mediante un proceso de oposición.