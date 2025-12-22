Los adolescentes que frecuentan el botellón bajan un 13% en dos años

Dos meses después de que se publique en el Diario Oficial de Galicia, lo que previsiblemente sucederá pronto, porque ya ha sido refrendada por el Parlamento gallego, entrará en vigor la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas, que ha acaparado la atención por ser una normativa pionera en equiparar, en el caso de los menores, los vapeadores a tabaco y las bebidas energéticas al alcohol. Las primeras preocupan en los últimos tiempos a las autoridades sanitarias, pero la inquietud por el alcohol viene de lejos porque su consumo está muy extendido y los chavales no son una excepción. Con todo, la encuesta más reciente del Plan Nacional sobre Drogas entre estudiantes de 14 a 18 años muestra que la afición a las copas ha retrocedido en Galicia desde 2023. Y eso incluye la ingesta en general, los episodios de atracones y la participación en botellones, situaciones sobre las que llevan años alertando expertos como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta.

Uno de cada cinco estudiantes de enseñanzas secundarias admite haber tomado parte en el botellón, cuyos asistentes no se limitan a mirar, como suele recordar este especialista en adicciones juveniles. En concreto, la encuesta Estudes sitúa en un 19,4% el porcentaje de los que reconocen haberlo practicado en el último mes, lo que revela cierta asiduidad. En cifras absolutas, rondarían los 24.000 chavales, generalizando los resultados a los jóvenes gallegos en esas edades. Si bien el porcentaje es tres puntos inferior al que se registraba dos años antes en la misma encuesta, cuando confesaba la práctica un 22,4%, todavía se sitúa por encima de la última medición prepandemia, en 2019, cuando el registro estaba en el 18%. Los gallegos hacen más botellón que sus compañeros de otras comunidades (16,7%), pero no tanto como los líderes de la clasificación, cántabros (27,5%) y vascos (27,2%). Eso si se consideran los 30 días previos a la entrevista. Si la referencia se amplía al año, el fenómeno se extiende hasta afectar a casi la mitad del alumnado, con un 44,8% que asume la participación, cifra que no difiere demasiado del 46,5% contabilizado en 2023. La nueva ley gallega recoge como infracción leve el consumo de alcohol en la vía pública, al margen de la edad, y la multa arranca en 200 euros. En los botellones los chavales suelen beber y hacerlo, además, con intensidad, en modo atracón o binge drinking, que promueve el emborracharse en el menor tiempo posible, casi como un juego, como advertía el pasado año la Asociación DUAL en una campaña financiada por el Plan Nacional sobre Drogas. En consonancia con el ligero declive del botellón, el porcentaje de quienes aseguran haberse dado un atracón —consumir cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en un par de horas— también ha experimentado un descenso de cinco puntos, pese a que aún es un hábito para casi uno de cada cuatro estudiantes de secundaria (el 23,8%).

Las borracheras vienen asociadas a ese tipo de comportamientos y otra vez el descenso vuelve a ser perceptible entre los que confiesan haberse emborrachado en el último mes: el 17,9% de adolescentes, alrededor de cinco puntos menos que dos años atrás. Con todo, son alrededor de 22.000 adolescentes y no es inusual que los casos de intoxicación etílica revistan seriedad suficiente como para que las víctimas de esos episodios acaben en una ambulancia. Solo en Galicia, el servicio de la Fundación Urxencias Sanitarias-061 atiende cada semana una docena de esas situaciones protagonizadas por menores.

La presencia del alcohol, en general, ha ido a menos de 2023 a 2025 en los adolescentes, pero sigue siendo la sustancia que más consumen: siete de cada diez chavales (70%) han echado un trago alguna vez durante el último año, especialmente las chicas (73,3 por ciento) y el 51% en el último mes, con las adolescentes otra vez de líderes. Expertos como el profesor de la Universidade de Vigo Manuel Isorna opinan que la población ha asimilado como «normales» consumos que son «aberrantes».