Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
El suceso ocurrió poco antes de las 8:00h de esta mañana
Adolfo Gago
Amplio dispositivo de emergencias en Vilanova después de que un vehículo se precipitase al mar con un ocupante en el interior desde el muelle de la localidad, frente al surtidor del puerto. El suceso se produjo alrededor de las 7:52 h de este lunes.
Hasta el lugar se ha trasladado persoal de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, bomberos y protección civil de Vilanova así como una ambulancia medicalizada. Aunque hicieron todo lo posible por rescatar al hombre con vida del interior del coche, finalmente el ocupante, de 80 años y vecino de la localidad, solo pudieron comunicar su fallecimiento a las 9:15 h.
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Otra alerta por olas en A Coruña en vísperas de una Navidad que llega con frío
- «Hay que cambiar el modelo de vigilancia marítima de la droga: ya probamos drones»
- Inés Rey estalla contra el silencio de los hombres del PSdeG: '¿Dónde están sus voces feministas?
- El invierno en Galicia arranca este domingo con la cota de nieve a 600 metros
- La Audiencia de A Coruña condena a diez años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente
- De la tragedia personal a la defensa colectiva, así nació Stop Accidentes: «Éramos dos madres rotas»