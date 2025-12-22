Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

El suceso ocurrió poco antes de las 8:00h de esta mañana

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova

Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova / Noé Parga

Adolfo Gago

Amplio dispositivo de emergencias en Vilanova después de que un vehículo se precipitase al mar con un ocupante en el interior desde el muelle de la localidad, frente al surtidor del puerto. El suceso se produjo alrededor de las 7:52 h de este lunes.

Hasta el lugar se ha trasladado persoal de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, bomberos y protección civil de Vilanova así como una ambulancia medicalizada. Aunque hicieron todo lo posible por rescatar al hombre con vida del interior del coche, finalmente el ocupante, de 80 años y vecino de la localidad, solo pudieron comunicar su fallecimiento a las 9:15 h.

