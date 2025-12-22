Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo

El cuerpo fue localizado en el lugar de Cerqueda

Oficinas del 112.

La Guardia Civil informó del hallazgo del cadáver de un hombre de 41 años, vecino de Ponteceso, que estaba desaparecido desde este domingo.

El cadáver fue localizado en la zona de Cerqueda, en el municipio de Malpica.

La furgoneta del fallecido había sido encontrada previamente. En el operativo de búsqueda participaron medios aéreos, agentes de la Guardia Civil de Ponteceso y Malpica y efectivos de Protección Civil.

