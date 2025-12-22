El juzgado no halla motivos para procesar al exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por un presunto caso de agresión sexual. La magistrada instructora ha acordado que no ha lugar al procesamiento, por lo que ha declarado concluso el sumario. Con esta resolución, el procedimiento se eleva a la Audiencia Provincial de A Coruña, que será el órgano judicial encargado de confirmar o revocar la decisión adoptada por el juzgado instructor.

El caso se remonta al pasado mes de enero cuando la conocida actriz y presentadora Paloma Lago presentaba una denuncia en los juzgados de Ferrol contra el entonces conselleiro. En ella acusaba al político de una agresión sexual con sumisión química. Seis meses después, a principios de junio, tras hacerse pública la denuncia, Villares dimitia de sus cargos, pero mantenía su inocencia. «Dimitir para defenderme de una denuncia de la que sé que soy totalmente inocente es una decisión muy difícil, pero estoy convencido de que es la correcta», aseguró entonces, que vinculó su abandono del cargo con la pérdida de la condición de aforadoque le confiere ser miembro del Gobierno gallego.

Relación

De acuerdo con fuentes cercanas a Villares, el extitular de Mar y la también presentadora de televisión habrían mantenido durante meses «una relación sentimental» tras conocerse en verano del pasado año.

Trayectoria

Alfonso Villares entró a formar parte del Gobierno gallego en junio de 2023, en el marco de la primera remodelación de la Xunta tras la llegada a la presidencia de Alfonso Rueda tan solo un año antes. Una crisis de Gobierno que vino motivada por la inclusión de varios conselleiros, entre ellos Rosa Quintana, quien era titular de Mar, en las listas a las elecciones generales del 23 de julio de aquel año.

Entonces, la encomienda a Villares fue, de facto, una apuesta personal del presidente autonómico, que desde su cargo como secretario general del PPdeG asistió al paulatino ascenso de Alfonso Villares en la corporación municipal de Cervo, hasta hacerse con la Alcaldía tras las elecciones de 2007. Al ayuntamiento cervense accedió por primera vez en 1995, pero no fue hasta 1999 cuando adquirió por primera vez responsabilidades de gobierno.

Licenciado en Veterinaria por la USC, Villares compatibilizó su cargo como concejal con el ejercicio de su profesión hasta 2007, cuando, en sustitución de José Insua, fue el candidato del PPdeG a la Alcaldía de Cervo, logrando la mayoría absoluta. Un resultado que revalidó en 2011, 2015, 2019 y 2023. .