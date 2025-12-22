Máxima celebración en la sede de Bimba y Lola en Vigo por participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

La sede de Bimba y Lola de la Avenida de Madrid de Vigo ha sido tocada por la fortuna. Participaciones del número 70.048, el segundo premio de la Lotería de Navidad, se vendieron por la empresa a la plantilla, que está viviendo una jornada laboral del todo diferente. El número está dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al décimo.

Hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula. Según informan desde dentro, también hubo quien lamentó más que nunca no haber participado en el sorteo. «A nosotros no nos tocó nada, debemos ser del 20% de la empresa que no compramos. El resto celebran», lamentaban algunos empleados.

La empresa hizo participaciones de cinco euros del 70.048 que puso a disposición de la plantilla y también de la clientela a través de la venta en tiendas de toda España.

«Hay gente que ha cogido muchas participaciones para repartir con la familia» , comentan otras personas de la plantilla, que añaden: «Tengo compeños que habían jugado hasta 70 y 100 euros».