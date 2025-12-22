Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad: comprobar premiosLotería de Navidad: A Coruña sueña con el soteo del GordoCrimen en Riazor: fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de pisoHidalgo y las decisiones del mercado de inviernoUn avión a A Coruña vuelve a Madrid por el impacto de un rayo
instagramlinkedin

Máxima celebración en la sede de Bimba y Lola en Vigo por participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad

La firma de ropa y complementos puso a disposición de su plantilla y de la clientela participaciones de cinco euros del 70.048, agraciado con 125.000 euros al décimo

Hubo vítores, lágrimas de alegría, gritos de felicidad

Empleadas de Bimba y Lola celebran en Vigo el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025.

Empleadas de Bimba y Lola celebran en Vigo el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. / Cedida

Patricia Casteleiro

La sede de Bimba y Lola de la Avenida de Madrid de Vigo ha sido tocada por la fortuna. Participaciones del número 70.048, el segundo premio de la Lotería de Navidad, se vendieron por la empresa a la plantilla, que está viviendo una jornada laboral del todo diferente. El número está dotado de 1.250.000 euros a la serie, es decir 125.000 euros al décimo.

Hubo vítores, lágrimas de alegría y gritos de felicidad entre una plantilla incrédula. Según informan desde dentro, también hubo quien lamentó más que nunca no haber participado en el sorteo. «A nosotros no nos tocó nada, debemos ser del 20% de la empresa que no compramos. El resto celebran», lamentaban algunos empleados.

La empresa hizo participaciones de cinco euros del 70.048 que puso a disposición de la plantilla y también de la clientela a través de la venta en tiendas de toda España.

«Hay gente que ha cogido muchas participaciones para repartir con la familia» , comentan otras personas de la plantilla, que añaden: «Tengo compeños que habían jugado hasta 70 y 100 euros».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents