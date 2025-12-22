La nieve (re)conquista las alturas

Aunque las montañas gallegas ya probaron en otoño el tacto de la nieve durante el pasado mes de noviembre, sobre todo los techos de Galicia, Peña Trevinca y Manzaneda, el invierno entraba ayer oficialmente en la comunidad generalizando el manto blanco en cotas de 600 metros y extendiendo sus dominios desde el interior de Pontevedra —comarcas del Deza, Tabeirós y Paradanta o concellos como A Lama— al sur y zonas de montaña de Ourense y de la montaña de Lugo, cuya Deputación tuvo que reforzar el dispositivo desplegado para despejar la nieve de las carreteras.

Monte Carrio, en el concello de Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Para estas dos provincias, Lugo y Ourense, el fenómeno meteorológico estaba previsto: en las zonas más elevadas, MeteoGalicia había activado la alerta amarilla por la mañana por acumulaciones de nieve superiores a 5 centímetros, a juego con una jornada en la que se auguraba un descenso de las temperaturas que el mercurio confirmó. Con la excepción de la costa y territorios aledaños, Galicia rondó los cero grados. El récord lo ostentaron a primera hora de la mañana estaciones situadas a más de 900 metros: la de Cabeza de Manzaneda (-6,3º) y la de Xares (-6,1º), ambas en Ourense. No obstante, sin escalar a tanta altura, el frío, con temperaturas que no llegaron a un grado, se hizo notar también en Viana do Bolo y Calvos de Randín (en Ourense), Friol y Chantada (en Lugo) o en Lalín.

Alto de Fontefría, en A Cañiza. | Luis Piña

Lo que vendrá

Si la previsión de ayer de MeteoGalicia prometía una jornada de inestabilidad atmosférica y frío, con heladas en zonas del interior, cielos nublados y chubascos aislados y ocasionales, localmente tormentosos y acompañados de granizo, hoy augura que la nieve será más selectiva: la cota sube de los 600-700 a los mil metros. La comunidad, según la predicción, afrontará una jornada de transición marcada por la influencia de las bajas presiones al norte de la Península, lo que dejará cielos de nubes y claros con chubascos ocasionales que podrían ser tormentosos. Las temperaturas registrarán un ascenso entre ligero y moderado, «notorio», apunta, en los valores máximos. En cuanto al viento, soplará de componente oeste-noroeste con rachas fuertes en toda la franja litoral. La situación continuará «complicada» en el litoral del norte. Los avisos de MeteoGalicia son amarillos por olas y mar de viento. El primero afecta a las Rías Baixas, A Costa da Morte, la Mariña lucense y el Noroeste de A Coruña, mientras el segundo se concentra en las dos últimas zonas.

Por otra parte, en relación a la estación que acaba de comenzar, y pese al frío puntual, cuando la Aemet avanzaba su predicción para Galicia hace unos días destacaba la alta probabilidad (70%) de que tuviese temperaturas más altas de las habituales.