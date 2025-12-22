El PSOE critica que Rueda use para su escolta vehículos de protección de VioGén

El PSdeG ha denunciado que la Xunta está utilizando vehículos destinados a la protección de víctimas de violencia machista (programa VioGén) para reforzar la escolta del presidente gallego, Alfonso Rueda, en sus desplazamientos. Según la portavoz socialista de Igualdade, Paloma Castro, en cada provincia solo existe un vehículo de ese tipo —LIMA— dedicado al seguimiento de mujeres en riesgo real, un recurso que quedaría desatendido «temporalmente» cuando se integra en la comitiva presidencial.

Castro lo ha considerado «absolutamente injustificable» y ha calificado la situación de «escándalo institucional que retrata con total claridad cuál es la prioridad del Gobierno gallego», ya que deja «en segundo plano» a las víctimas.

El PSdeG ha anunciado iniciativas parlamentarias para que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explique quién ordenó retirar este vehículo de sus funciones y cuántas veces fue movilizado para acompañar al presidente.

Para la Xunta, sin embargo, se trata de «acusaciones irresponsables, malintencionadas y falsas». Fuentes del Gobierno autonómico aseguran que el vehículo LIMA al que se refieren los socialistas «es polivalente y presta diversos servicios» y, entre ellos, los relativos a la protección de las víctimas son «prioritarios».

Por tanto, añaden, «si está realizando otras funciones y entra una llamada relativa a la atención a una víctima que se asigne a la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA), ese servicio es prioritario y será el que vaya a prestar».

Recuerdan, asimismo, que ante «la merma de agentes de la UPA, una de las primeras decisiones de la Xunta fue redistribuir los efectivos existentes y reducir la presencia de agentes en edificios de la comunidad». «Comprendemos que el PSOE precise en este momento desviar la atención sobre otros temas que le afectan», ironizan.