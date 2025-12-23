La estación de montaña de Manzaneda pasa del fuego a la nieve

En agosto, la pesadilla de los incendios rodeó la estación de montaña de Manzaneda, obligó a confinar a varias decenas de niños que participaban en un campamento, y el fuego causó estragos en instalaciones del complejo deportivo de este enclave del Macizo Central de Ourense. Los malos días quedan atrás, y la ilusión vuelve a Cabeza Grande por Navidad.

Paisaje nevado en la zona de A Gudiña, este lunes. | Brais Lorenzo

«Hay imágenes que no se olvidan: nuestra montaña negra, en silencio, después de los incendios. Hace solo unos meses la vimos herida, negra, en silencio… y hoy, poco a poco, vuelve a respirar. No ha sido un camino fácil, pero hay momentos que lo compensan todo. Este es uno de ellos», destaca la estación. Este martes, 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena y Navidad, Manzaneda abre las puertas para la práctica del esquí y otros deportes de nieve como el snowboard.

«Nos emociona de verdad poder decirlo: volvemos a abrir y volvemos con vosotros. Lo hacemos con la misma ilusión de siempre y con ese nudo en la garganta que solo se siente cuando sabes que estás regresando a casa», subraya la empresa, con emoción. La estación estará operativa desde las 9.30 a las 15.00 horas de este martes, 23 de diciembre. Este lunes, a las 19.30 horas, se conoció el parte provisional de pistas abiertas y espesores previstos. El informe definitivo estará disponible a las 8.00 horas de hoy.

Temperaturas mínimas por debajo de los 4 grados bajo cero, en la madrugada del domingo al lunes, han ayudado a consolidar la nieve acumulada en esta cumbre ourensana, el único complejo deportivo de Galicia para la práctica del esquí.

La montaña de Lugo y Ourense es un paisaje nevado tras las precipitaciones en forma de copos de las últimas jornadas. Hay un manto blanco en lugares como Trives, Chandrexa, San Xoán de Río, Vilariño de Conso —la nieve cubrió montañas arrasadas por el fuego en verano—, así como en cumbres de Valdeorras y en otros puntos de la provincia. En algunos lugares, la nieve resultó inesperada en la madrugada y mañana de este lunes.