Galicia, en el furgón de cola en la UE en el índice de patentes derivadas de I+D

La comunidad gallega ha rebasado por primera vez en su historia el techo de los 1.000 millones de euros en inversión en I+D. Lo hizo durante el pasado año, en un esfuerzo colectivo de empresas, Administración y universidades coincidiendo con el despliegue de los fondos europeos Next Generation. Pero el sistema investigador gallego aún avanza con demasiada lentitud, como el contenido número de patentes derivadas de la actividad de I+D. En 2024 se registraron solo 14,8 por cada millón de habitantes, cuando este indicador en Europa supera las 100, lo que relega a Galicia al furgón de cola.

Este toque de atención lo da el Consello Económico e Social en su memoria sobre la situación de la comunidad el pasado año. Estos modestos resultados en la cifra de patentes, que sitúan a Galicia en el puesto 116 de 190 regiones evaluadas de la Unión Europea, tienen su origen en un gasto en I+D bastante moderado.

El esfuerzo inversor en Galicia ronda el 1,2% del PIB, mientras que en Portugal, por ejemplo, se mueve en el entorno del 2%, lo que sitúa a la comunidad gallega muy lejos de la media de la UE, que está en el 2,2%, aunque forma parte de la eurorregión con el norte portugués.

«Comparando con el resto de las regiones europeas, Galicia si sitúa en el puesto 113, frente al 55 del caso portugués. Por otro lado, el gasto empresarial en actividades de I+D representa en Galicia el 51,1% del gasto total, quince puntos y medio menos que en la UE, lo que la sitúa como la región 109 de 171 analizadas con mayor porcentaje, alcanzando el 64,3% en el norte de Portugal (puesto 73)», se recoge en el informe.

Esto tiene como una de sus consecuencias que la eurorregión «esté muy lejos» de la UE tanto en el caso de patentes por millón de habitantes como por investigador en actividades de I+D.

«En concreto, Galicia cuenta con 14,8 patentes por millón de habitantes (puesto 116 de 190 regiones consideradas) frente a las 24,9 del norte de Portugal (puesto 100) cuando en Europa este indicador supera las 100 patentes por millón de habitantes (100,1)», se dice en la memoria del Consello Económico e Social.

Por otro lado, en el caso de las licencias en el campo empresarial, el promedio trienal de patentes por investigador I+D en la comunidad gallega es de 13,8 frente a las 10,3 de la región portuguesa y las 42,3 patentes en la UE (puestos 112 y 129 de 195 regiones europeas evaluadas en este caso).

El pasado año, Galicia superaba los 1.000 millones de euros de gasto en investigación e innovación, suponiendo esto un incremento de casi un 10% frente 2023, cuando la inversión había alcanzado los 962 millones.

Pero yendo un poco más atrás, entre 2019 y 2024, coincidiendo con la inyección de fondos europeos para superar la pandemia del covid, la inversión en investigación y desarrollo se disparó casi un 69% en Galicia, llegando al 1,2 de su PIB, pero sigue por debajo de la media nacional del 1,5% y más todavía de la europea (2,2%).