El Gobierno gallego inyectará 10 millones en Sogama

La Xunta aportará 10 millones de euros a Sogama para compensar el canon reducido al que se acogieron este año 280 de los 295 concellos adheridos al modelo, lo que les permite abonar una tarifa menor (95 euros por tonelada de basura tratada frente a 108). Es uno de los acuerdos abordados ayer en el Consello de la Xunta y de los que informó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Calvo explicó que el Gobierno gallego cumple así con el compromiso de asumir con fondos propios el 60% de la subida del canon de Sogama para 2025, derivada de la aplicación de los impuestos recogidos en la ley estatal de residuos.

Asimismo, la Xunta aprobó más de 2,5 millones en dos convocatorias de ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen programas de atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.