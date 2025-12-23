El Gobierno gallego inyectará 10 millones en Sogama
El objetivo es compensar el canon reducido al que se acogieron este año 250 concellos
La Xunta aportará 10 millones de euros a Sogama para compensar el canon reducido al que se acogieron este año 280 de los 295 concellos adheridos al modelo, lo que les permite abonar una tarifa menor (95 euros por tonelada de basura tratada frente a 108). Es uno de los acuerdos abordados ayer en el Consello de la Xunta y de los que informó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
Calvo explicó que el Gobierno gallego cumple así con el compromiso de asumir con fondos propios el 60% de la subida del canon de Sogama para 2025, derivada de la aplicación de los impuestos recogidos en la ley estatal de residuos.
Asimismo, la Xunta aprobó más de 2,5 millones en dos convocatorias de ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen programas de atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Otra alerta por olas en A Coruña en vísperas de una Navidad que llega con frío
- «Hay que cambiar el modelo de vigilancia marítima de la droga: ya probamos drones»
- Inés Rey estalla contra el silencio de los hombres del PSdeG: '¿Dónde están sus voces feministas?
- La nieve (re)conquista las alturas en Galicia
- El invierno en Galicia arranca este domingo con la cota de nieve a 600 metros
- La Audiencia de A Coruña condena a diez años y medio de cárcel a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente