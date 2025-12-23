Dos mujeres hospitalizadas por intoxicación de monóxido de carbono en Santiago: se desconoce el origen del gas

Dos mujeres que viven en el Nº 3 de la rúa do Hospitaliño, han sido trasladadas durante la madrugada de este martes al hospital de Santiago después de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono de origen todavía desconocido. Por este motivo, esta mañana los números 1, 3, 5 y 7 de la mencionada calle se mantienen precintados por la Policía Local.

Fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago han explicado a este diario que fueron alertados desde el hospital en torno a las 06.40 horas de la intoxicación de estas dos personas, por lo que los cuatro efectivos que formaban el turno de este martes se han desplazado hasta el Hospitaliño para intentar dar con el origen del gas. "Fomos comprobar a vivenda e efectivamente había monóxido de carbono, pero o problema é que non demos atopado a súa orixe", comentan desde el parque compostelano.

Tras realizar diversas gestiones, los bomberos han conseguido entrar en el Nº 5, vivienda actualmente deshabitada que colinda con la de las mujeres afectadas y la cual, "tamén tiña o monóxido bastante alto, aínda que non tanto coma a das dúas mulleres trasladadas". No obstante, los bomberos han comprobado su caldera, pero "non parece que fora de aí", comentan.

El número 5 de la rúa do Hospitaliño precintado este martes / ECG

Una vez revisados tanto el número 3 como el 5, los servicios de emergencias explican que "agora temos pendente de revisar a outra vivenda, o Nº 1". Una casa que también está sin habitar y con cuyos dueños todavía non han podido hablar. "A policía esta niso", aclaran los bomberos.