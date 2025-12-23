La Xunta declara bien de interés cultural el baile y la música tradicionales
Un año después de que Galicia iniciase los trámites para declarar bien de interés cultural (BIC) la música y el baile tradicionales para saldar una deuda con una de las manifestaciones «más significativas» del patrimonio cultural gallego, como indicó en su momento el conselleiro de Cultura, José López Campos, esa declaración es una realidad: el folclore gallego integra ya un listado que incluye 794 BIC. De ello informó ayer el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la reunión del Consello de la Xunta.
El objetivo, resaltó, es «poner en valor uno de los elementos más importantes de la identidad cultural gallega: nuestro folclore». El reconocimiento BIC, que se produce en la categoría de patrimonio inmaterial, implica medidas que buscan garantizar la transmisión intergeneracional de ese legado.
Esas iniciativas incluyen promover la investigación y la digitalización de fondos con este tipo de material para crear un archivo audiovisual público en la red y fomentar el conocimiento entre los más jóvenes a través de dos vías: colaboración docente para elaborar contenidos didácticos que faciliten conocimientos básicos del folclore en la enseñanza formal y con las anpas para llevarlas a las actividades extraescolares.
