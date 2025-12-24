Ana Pontón, monologuista por un día, en la felicitación navideña del Bloque

El BNG difundió ayer su felicitación navideña con un vídeo en el que Ana Pontón se sube a las tablas con un monólogo en el que «ensaya» lo que sería su discurso de Fin de Año como presidenta de la Xunta, asegurando que «cómo falta menos, tengo que estar preparada». Desde ese formato, la líder nacionalista reivindica la diversidad de formas de celebrar la Navidad, con críticas ácidas hacia lo que considera «tradiciones centenarias de hace cuatro días», como los Papá Noeles colgados de los balcones. «Un señor de barbas escalando con un saco por la pared. Hace poco sería recibido a palos en cualquier casa gallega», ironiza la jefa de la oposición.

Pontón aprovecha la pieza para realizar críticas políticas directas. Se centra en las cenas de empresa para contraponer «las compañías gallegas que generan empleo y riqueza en el país» y juntan a cientos de trabajadores en sus cenas con proyectos como Altri, sugiriendo que solo reuniría en la mesa «dos o tres directivos, un par de alcaldes y conselleiros del PP», en alusión a las relaciones entre el Ejecutivo gallego y determinados intereses empresariales. En este sentido, Pontón hace referencia al «pluriempleo» del equipo de gobierno de Rueda e ironiza con que «debe ser que no llegan a fin de mes». La nacionalista sostiene que la de Altri será «la última cena» ante la contestación social al proyecto industrial previsto en Palas de Rei y enlaza esa crítica con el modelo forestal de la Xunta y con la situación del eucalipto en Galicia.

En el vídeo, Pontón realiza también una lectura social y política de la tradición del belén, que considera «de actualidad» al representar una familia en una situación precaria. A partir de ahí conecta con la situación en Palestina, recordando que Belén es el lugar en el que acontece la escena, denunciando el «genocidio» y cuestionando la supuesta neutralidad ideológica que defiende la Consellería de Educación.

Pontón cierra el mensaje felicitando la Navidad a los gallegos y sugiriendo que incluso la tradición del discurso institucional de fin de año podría «romperse» en el futuro se llega a la presidencia de la Xunta.