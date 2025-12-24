La falta de relevo generacional se agudiza en los ayuntamientos rurales

Ensalzaba la pasada semana el presidente de la Xunta el buen momento del sector lácteo en Galicia, pero al mismo tiempo señalaba dos desafíos capitales: avanzar en la modernización de las instalaciones y, sobre todo, garantizar el relevo generacional en el campo. Porque si esto último es un problema que afecta a toda Galicia, es más acusado todavía en el medio rural y encima empeora cada año, como ha pasado en 2024, en el que se ha agravado la brecha generacional al reducirse la proporción de menores de 16 años por cada 100 habitantes que superan los 64.

Ahora la relación ya está en 25,8 jóvenes por cada centenar de mayores, agudizando cada año un poco más el déficit demográfico. Esto lleva a que Galicia sea la comunidad autónoma con menor tasa de jóvenes en los ayuntamientos rurales, entendidos como tales los municipios con menos de 30.000 habitantes, según destaca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe anual de indicadores del sector primario en España.

La brecha de la comunidad gallega con el resto de la España rural es muy considerable. La tasa media está en 47,7 menores de 16 años por cada centenar en edad de jubilación, lo que sigue siendo baja para garantizar el relevo generacional y además también empeora en su conjunto cada año.

Sin embargo, la radiografía es muy distinta según los territorios. No hay una España homogénea. Galicia está a la cola, pero muy cerca de ellas están Asturias (con 28 jóvenes por cada cien mayores que superan los 64) y Castilla y León (con 28,6). Por debajo de la media también figuran Cantabria (39,5), Extremadura (42,7) y La Rioja (42,9)

Pero en otras latitudes, la foto fija mejora sustancialmente, aunque tampoco se pueda decir que el relevo generacional esté garantizado. Al menos el problema no parece tan acuciante.

La mayor tasa de jóvenes en los municipios rurales se da en las comunidades autónomas de Murcia, con 81,5 personas de menos de 16 años por cada 100 mayores; Madrid, con algo más de 77 y Baleares, con 75,4.

Dentro de Galicia también hay diferencias significativas según sea el tamaño del municipio. En los menores de 5.000 habitantes, el déficit es más grave, con una tasa de 20 jóvenes; mientras que en los concellos de entre 5.000 y 30.000 vecinos, asciende a 34,4. Ambas, en todo caso, están muy alejadas de la media nacional, siendo 39,7 y 63,1, respectivamente.

Con el objeto de fijar población en el rural y mejorar el empleo, la Xunta acude a programas específicos para incorporar a los jóvenes al campo. Esta semana se anunció, por ejemplo, una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros —repartidos en cinco años— para quienes vendan o alquilen explotaciones a agricultores jóvenes, que no deben superar los 55 años. Los beneficiarios, por su parte, deben estar en edad de jubilación, pero no sobrepasar los 70 ni que la explotación esté destinada al autoconsumo.