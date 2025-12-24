Galicia impulsa 8 nuevas rutas más allá del Camino de Santiago

El lunes obtuvieron su «compostela» 82 peregrinos, sumando en lo que va de año casi 530.000. Pero no todas las rutas cumplen los criterios para ser declaradas Camino de Santiago y, sin embargo, las hay que conectan «historia, tradición y patrimonio» y difunden «nuestra cultura e identidad», según defendió ayer el conselleiro de Cultura, José López Campos, al anunciar la creación de ocho nuevos «itinerarios culturales de interés autonómico».

El objetivo de esas nuevas credenciales, explicó ayer, es «reconocer y promover la riqueza paisajística y patrimonial del territorio», en respuesta a una reivindicación de concellos, entidades y asociaciones. Entre los itinerarios ya definidos para 2026 están el de A Geira e Arrieiros, el de Muxía por Brandomil, el del Mar, el de Mariñán, el Miñoto Ribeiro, el de Muros-Noia, el de San Rosendo y la Vía Künig.

Estas rutas reúnen los requisitos «para ser consideradas relevantes y contar con una especial atención por parte de las administraciones», indicó López Campos, y habrá ayudas para concellos y asociaciones que trabajaron para su reconocimiento.