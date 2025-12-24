El Gobierno y la Xunta prorrogan los descuentos del transporte para 2026

El Consejo de Ministros de ayer aprobó, vía real decreto ley, la prórroga de todos los descuentos del transporte vigentes este año, además de la creación del bono único de 60 euros —30 euros para jóvenes menores de 26 años— para la Media Distancia y los autobuses de larga distancia. Dos medidas a las que el Ejecutivo destinará 1.371 millones de euros y que le sirven, junto al incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, para tomar aire tras la debacle socialista en Extremadura y las presuntas corruptelas que cercan al equipo de Sánchez.

De este modo, como hasta este momento, los servicios estatales de autobús mantendrán la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de 10 viajes seguirá contando con un descuento del 40%, mientras que en el caso del abono mensual nominativo se mantiene la rebaja del 50% que, en el caso de los jóvenes de hasta 26 años, se eleva hasta el 70%.

En el caso del ferrocarril, los viajes de ida y vuelta en Media Distancia, que hasta este momento contaban con una rebaja del 7% con respecto al pasaje único, contarán con un descuento del 20% desde el próximo 1 de enero.

«Esto no es magia, son tus impuestos, que se emplean para mejorar la vida del conjunto de las personas que más lo necesitan», apuntó el responsable de la cartera de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que alertó de que esta sería «una de las primeras cosas que suprimiría» un gobierno de derecha y extrema derecha.

El documento aprobado por el Gobierno trae novedades también para la red de transportes de titularidad autonómica y municipal. Los descuentos del 40% de los títulos de transporte de esta tipología —que pagan a medias Estado y autonomías— se prorrogan para el año que viene. Sin embargo, ya no será obligatorio como hasta ahora que las comunidades aporten su 20%, de modo que, como mínimo, siempre habrá un 20% subvencionado por el Estado.

Minutos antes de que Óscar Puente anunciase en rueda de prensa esta medida, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, confirmaba que la Xunta mantendría también los descuentos vigentes en el transporte «mientras también lo haga el Gobierno central». En declaraciones a los medios, el conselleiro responsable de la movilidad explicó que el Ejecutivo gallego ya tenía «previsto» el dinero correspondiente a este fin en sus partidas presupuestarias.

«Lo que hizo la Xunta es tener prevista esta posibilidad y mantener nuestro descuento adicional y hacerlos compatibles» mediante unas ayudas que, según Calvo, estarán vigentes con «la misma duración que mantenga el Estado».